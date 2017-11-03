Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от Олимпийских игр Александра Легкова и Евгения Белова.
Aleksandras Legkovas
© Getty images

"Это все фуфло! Никаких конкретных доказательств применения [допинга] не было и не могло быть, — заявил Крянин агентству "Р-Спорт". — Обвинения выдвинуты на основании слов одного человека [главы комиссии МОК Дениса Освальда], который в моем понимании невменяемый".

Крянин считает, что решение МОК носит исключительно политический характер. "Это конкретный заказ против нашей страны, — заявил он. — Есть распоряжение, чтобы не было сборной России, и в МОК выполняют его, не рассматривая никаких аргументов".

По мнению Крянина, дисквалификация Легкова и Белова — только первый шаг. "Это несправедливость, которая ставит в тупик всех нас. Если бы были прямые доказательства вины, процесс не затягивался бы на месяцы", — добавил он.

Заседание комиссии МОК под руководством Освальда с участием дисквалифицированных российских лыжников прошло в понедельник в Лозанне. Легкова и Белова пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Кроме того, Легков лишился золотой медали Олимпийских игр в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

Первые призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года стали звучать после публикации скандального доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в январе этого года. Документ рассказывал о применении допинга атлетами из России.

Глава специальной комиссии WADA Ричард Макларен заявил, что система применения допинга в России утверждалась на государственном уровне. Вскоре после этого заявления МОК начал расследование. Москва все обвинения опровергла.

В декабре МОК должен принять окончательное решение о допуске российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2018 года. Игры будут проходить в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Федерация лыжных гонок России о выводах комиссии МОК: "Это все фуфло!" (1)

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей...

Овечкин создает общественное движение в поддержку Путина (7)

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной...

Плющенко предложил посадить Авербуха на муравейник (2)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко...

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Фейеноорд", "Спартак" не справился с "Севильей"

Четвертый тур футбольной Лиги чемпионов завершился...

МОК лишил российских лыжников медалей Олимпиады-2014 и запретил выступать на Играх (6)

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно...

TOP новостей

Судьба судна. Выйдет ли Independence из Клайпеды? (49)

Оператор терминала сжиженного природного газа ( СПГ )...

Историк: Раманаускас-Ванагас ушел в партизаны, не выдержав давления КГБ (179)

Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса КГБ (до 1954 г. НКВД)...

Ванагайте претендует на государственную стипендию на написание книг (7)

Писатель Рута Ванагайте, которая известна...

Ажиотаж вокруг нового iPhone: люди стояли в очереди с утра, некоторые приехали из Беларуси (5)

3 ноября, в 8 ч. официально поступил в продажу новый...

Историки ищут в Вильнюсе могилы борцов за независимость Литвы (4)

Военные историки ищут в столице Литвы , на...