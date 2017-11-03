"Это все фуфло! Никаких конкретных доказательств применения [допинга] не было и не могло быть, — заявил Крянин агентству "Р-Спорт". — Обвинения выдвинуты на основании слов одного человека [главы комиссии МОК Дениса Освальда], который в моем понимании невменяемый".
Крянин считает, что решение МОК носит исключительно политический характер. "Это конкретный заказ против нашей страны, — заявил он. — Есть распоряжение, чтобы не было сборной России, и в МОК выполняют его, не рассматривая никаких аргументов".
По мнению Крянина, дисквалификация Легкова и Белова — только первый шаг. "Это несправедливость, которая ставит в тупик всех нас. Если бы были прямые доказательства вины, процесс не затягивался бы на месяцы", — добавил он.
Заседание комиссии МОК под руководством Освальда с участием дисквалифицированных российских лыжников прошло в понедельник в Лозанне. Легкова и Белова пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Кроме того, Легков лишился золотой медали Олимпийских игр в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.
Первые призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года стали звучать после публикации скандального доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в январе этого года. Документ рассказывал о применении допинга атлетами из России.
Глава специальной комиссии WADA Ричард Макларен заявил, что система применения допинга в России утверждалась на государственном уровне. Вскоре после этого заявления МОК начал расследование. Москва все обвинения опровергла.
В декабре МОК должен принять окончательное решение о допуске российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2018 года. Игры будут проходить в Южной Корее с 9 по 25 февраля.
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