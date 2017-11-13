Марокканская национальная сборная в субботу победила команду Кот-д'Ивуара (2:0), возглавив свою группу и получив право на участие в ЧМ-2018 в России. После игры фанаты высыпали на улицу и начали громить здания и автомобили. Разбушевавшиеся болельщики сожгли по крайней мере одну машину, били стекла и грабили магазины, сообщает бельгийская полиция.
В Бельгии проживает крупная марокканская община, составляющая 4% населения. Один из очевидцев опубликовал в "Твиттере" видео, как полиция разгоняет толпу с помощью водомета.
В полиции заявили, что водомет был использован для усмирения толпы примерно из 300 человек, многие из которых бросались камнями.
Взять ситуацию под контроль и восстановить спокойствие полиции удалось к 21:30 по местному времени, сообщает Франс пресс.
Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон осудил беспорядки, назвав в "Твиттере" произошедшее "неприемлемой агрессией в центре Брюсселя". Он добавил: "Жизнь вместе означает уважение, в том числе и к полиции, которая круглосуточно обеспечивает нашу безопасность".
В Нидерландах большие группы марокканцев и жителей страны марокканского происхождения тоже праздновали футбольную победу на улицах. В некоторых местах торжества также переросли в беспорядки, а полиция в Гааге сообщила в "Твиттере", что некоторые бросали предметы в офицеров полиции. В Роттердаме танцующие фанаты запускали фейерверки цветов флага Марокко — красные и зеленые.
Тем временем в Марокко тысячи футбольных фанатов праздновали на улицах Марракеша, Касабланки и других городов.
Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Бельгии и Нидерландах
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