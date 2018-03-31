Итоговый счет матча: 85:73 (23:20, 25:24, 16:18, 21:13).

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 18 очков. В составе "Жальгириса" больше всего очков набрал форвард Брэндон Дэвис - 17.

ЦСКА, лидирующий в турнирной таблице с 23 победами в 29 матчах, потерпел первое поражение в Евролиге в последних семи матчах.

"Жальгирис" занимает восьмое место с 16 победами. В следующем матче "Жальгирис" 6 апреля сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом".