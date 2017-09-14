В среду португалец Мигел Мадуро, возглавлявший комитет ФИФА по управлению, выступил в британском парламенте перед членами комитета культуры, СМИ и спорта.
Он заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино "чувствовал себя некомфортно" в связи с решением о недопуске Мутко к выборам и беспокоился из-за того, что это может как-то повлиять на грядущий чемпионат мира в России.
Мадуро также заявил, что генсек ФИФА Фатма Самура ясно дала ему понять: если Мутко не будет допущен к выборам, организация может столкнуться с проблемами.
"Более того, она сказала, что нам необходимо найти решение, которое позволит допустить Мутко к выборам, иначе чемпионат мира обернется катастрофой, а нахождение Инфантино на посту президента ФИФА окажется под вопросом", - заявил Мадуро.
Как утверждает экс-чиновник, Инфантино предпочел сохранить свое место вместо того, чтобы защищать независимость комитетов ФИФА, и после решения по Мутко перестал с ним разговаривать.
Выступление Мадуро перед британскими парламентариями уже прокомментировали в оргкомитете "Россия-2018". Генеральный директор комитета Алексей Сорокин заявил ТАСС, что заявления португальца "похожи на домыслы".
Политическая нейтральность
Мадуро был нанят ФИФА в 2016 году, чтобы улучшить имидж организации, оказавшейся в центре коруппционных скандалов.
В марте 2017 года комитет, возглавляемый Мадуро, не допустил Мутко до выборов в совет ФИФА, посчитав, что он не соответствует критерию политической нейтральности из-за занимаемой им должности в российском правительстве.
Сам Мутко говорил, что считает неправильным потерю Россией места в совете ФИФА, но отмечал, что не собирается подавать апелляцию на это решение.
"Они [ФИФА] хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право", - говорил Мутко.
В мае Мадуро и еще несколько чиновников ФИФА были уволены. "Это была ночь длинных ножей", - говорил об увольнении Мадуро собеседник Financial Times в ФИФА.
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