Египет и Нигерия представят Африку на чемпионате мира в России

Сборная Египта пробилась на чемпионат благодаря домашней победе над Конго (2:1). По итогам пяти матчей египтяне набрали 12 очков и стали недосягаемы для занимающей вторую строчку Уганды за тур до конца группового этапа квалификации в Африке.

Египет в третий раз сыграет в финальной части чемпионата мира. Это вторая африканская сборная, которой удалось отобраться на мировое первенство. Чуть раньше путевку получила Нигерия, победившая Замбию с минимальным счетом на своем поле.

На чемпионат мира пробились уже 14 команд. Это сборные Англии, Бельгии, Бразилии, Германии, Египта, Ирана, Коста-Рики, Испании, Мексики, Нигерии, Польши, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Японии. Россия сыграет на турнире на правах хозяйки.

Большая часть европейских участников чемпионата определится после заключительного тура квалификации, который пройдет с 8 по 10 октября. Перед сборной Латвии стоит только одна задача — не занять в группе В последнее место. Для этого команде Александра Старкова нужно не проиграть в среду Андорре у себя в Риге.

Стоит напомнить, что в Европе победители групп напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира (девять команд). Восемь лучших обладателей вторых мест продолжат бороться за путевки в стыковых матчах дома и на выезде. Победители четырех двухматчевых противостояний также поедут в Россию на мундиаль.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.