В бою, увенчавшем профессиональный турнир по боксу в г. Фресно, США, Эгидиюс Каваляускас победил Хуана Карлоса Абреу из Доминиканской Республики. Победу литовца после боя судьи определили единогласно: 97:93, 97:93, 96:94.
30-летний Э. Каваляускас и его 31-летний противник уже в первом раунде пролили кровь друг друга после столкновения головами. Надбровья обоих были рассечены.
Кровь текла более интенсивно из надбровья Э. Каваляускаса, из-за этого в пятом раунде борьба была остановлена на некоторое время.
Литовец в этой борьбе контролировал темп, который не был быстрым, а это возмущало зрителей, которые неоднократно освистали спортсменов.
El lituano Egidijus Kavaliauskas mantuvo el invicto y también conservó el campeonato welter de la NABF ante el dominicano Juan Carlos Abreu. ¿Qué opinan? 🥊🥊🥊 #ESPNdeportes #BoxeoxESPN pic.twitter.com/3V94ZbUsPP
— ESPN Deportes (US) (@ESPNDeportes) July 8, 2018
“Не все вышло так, как я хотел. Во время первых раундов Абреу был очень быстрым, поэтому мне пришлось вносить изменения и приспособиться”, – сказал Э. Каваляускас после боя.
Ожидается, что эта победа даст литовцу возможность бороться за пояс чемпиона мира. Правда, руководитель „Top Rank“ Боб Арум не был в восторге от этой борьбы и не мог обещать Э. Каваляускасу борьбу за пояс в предстоящем октябре.
“Я готов ко всем высоким титулам. Я выкладываюсь на 200 процентов в спортзале и всегда делаю все, что могу, на ринге, – высказался Э. Каваляускас о возможности сражаться за титул чемпиона мира.
Э. Каваляускас выиграл пояс чемпиона NABF в сентябре прошлого года, а в феврале этого года впервые защитил его. Э. Каваляускас остается непобежденным на ринге профессионалов – он добился 20 побед, выполнив 16 нокаутов.
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