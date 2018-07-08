Эгидиюс Каваляускас выдержал самое тяжелое испытание в своей карьере. Впервые боксер, сражавшийся все 10 раундов, смог защитить пояс чемпиона боксёрской федерации Северной Америки (NABF) в полутяжёлом весе.
Egidijus Kavaliauskas
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В бою, увенчавшем профессиональный турнир по боксу в г. Фресно, США, Эгидиюс Каваляускас победил Хуана Карлоса Абреу из Доминиканской Республики. Победу литовца после боя судьи определили единогласно: 97:93, 97:93, 96:94.

30-летний Э. Каваляускас и его 31-летний противник уже в первом раунде пролили кровь друг друга после столкновения головами. Надбровья обоих были рассечены.

Кровь текла более интенсивно из надбровья Э. Каваляускаса, из-за этого в пятом раунде борьба была остановлена на некоторое время.

Литовец в этой борьбе контролировал темп, который не был быстрым, а это возмущало зрителей, которые неоднократно освистали спортсменов.

“Не все вышло так, как я хотел. Во время первых раундов Абреу был очень быстрым, поэтому мне пришлось вносить изменения и приспособиться”, – сказал Э. Каваляускас после боя.

Ожидается, что эта победа даст литовцу возможность бороться за пояс чемпиона мира. Правда, руководитель „Top Rank“ Боб Арум не был в восторге от этой борьбы и не мог обещать Э. Каваляускасу борьбу за пояс в предстоящем октябре.

“Я готов ко всем высоким титулам. Я выкладываюсь на 200 процентов в спортзале и всегда делаю все, что могу, на ринге, – высказался Э. Каваляускас о возможности сражаться за титул чемпиона мира.

Э. Каваляускас выиграл пояс чемпиона NABF в сентябре прошлого года, а в феврале этого года впервые защитил его. Э. Каваляускас остается непобежденным на ринге профессионалов – он добился 20 побед, выполнив 16 нокаутов.

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