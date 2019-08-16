Эден Азар купил шикарный особняк за 11 миллионов евро у певца

Бельгийский футболист Эден Азар, перешедший этим летом из «Челси» в «Реал», купил себе шикарный особняк в Мадриде за 11 миллионов евро.
Edenas Hazardas
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Сообщается, что здание он приобрел у испанского певца, обладателя премии «Грэмми» Алехандро Санса. Современный особняк, спроектированный архитектором Хоакином Торресом, расположен в районе Ла Финса, где живут многие партнеры Азара по «Реалу».

В доме есть шесть спален, на территории расположен бассейн, спа, тренажерный зал, кинозал и теннисные корты.

Трансфер Азара обошелся «Реалу» в 100 млн евро, соглашение рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.

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