Эден Азар купил шикарный особняк за 11 миллионов евро у певца

Сообщается, что здание он приобрел у испанского певца, обладателя премии «Грэмми» Алехандро Санса. Современный особняк, спроектированный архитектором Хоакином Торресом, расположен в районе Ла Финса, где живут многие партнеры Азара по «Реалу».

В доме есть шесть спален, на территории расположен бассейн, спа, тренажерный зал, кинозал и теннисные корты.

Трансфер Азара обошелся «Реалу» в 100 млн евро, соглашение рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.