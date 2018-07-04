Фото с матча 1/8 финала в "Лужниках" опубликовал румынский портал Sport.ro, потребовавший провести очередное допинговое расследование, сообщает NEWS.ru.com.
Портал также напомнил про аномальный показатель выносливости российских футболистов, которые в стартовых матчах домашнего турнира пробегали самые длинные среди всех участников чемпионата дистанции.
I wouldn't be surprised if the Russian players have been doping, looking at the images and statistics. #FIFAWorldCup #WorldCup #RUS #Russia #Doping pic.twitter.com/8Kt49emEuB— Jahan Miah🏴🇧🇩 (@AllAboutTheAFC) July 1, 2018
Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию "Чемпионату". "Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы, — объяснил он. — У игроков берут кровь на анализы — из пальца и из вены, чтобы контролировать состояние здоровья и определять время готовности к игре".
Ранее о возможном применении допинга российскими футболистами на ЧМ-2018 писали британские СМИ, напомнившие о скандале с запрещенными препаратами на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.
К жесточайшему контролю хозяев мундиаля также призывал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. По его мнению, причины внезапных успехов на спортивной арене всегда должны быть тщательно исследованы.
Ранее ФИФА неоднократно называла сборную России "одной из самых проверяемых команд до чемпионата мира 2018 года".
Дзюбу заподозрили в применении допинга — на руке футболиста разглядели след от укола (13)
Зарубежные СМИ заподозрили нападающего сборной России...
Англия в 1/8 финала ЧМ превзошла Колумбию в серии пенальти и сняла проклятие
Стал известен последний участник четвертьфинала...
Сборная Японии после вылета с ЧМ-2018 оставила прощальную записку на русском языке (7)
Сборная Японии поблагодарила организаторов чемпионата...
Три болельщика с хот-догами на трибунах прославились на всю Россию (10)
Футбольный матч Россия — Испания на ЧМ-2018 взорвал...
Бразилия после победы над Мексикой в 1/8 финала стала рекордсменом по голам
Сборная Бразилии победила команду Мексики в 1/8 финала...
TOP новостей
Организаторы питания на Празднике песни: еда хорошая (4)
Организаторы Праздника песни заявили, что проблема...
Еврокомисия предлагает Беларуси оценить сейсмобезопасноть БелАЭС (2)
Еврокомиссия (ЕК) в среду официально обнародует отчет...
Торговая война заставляет задуматься о плане Б (15)
Литовские экспортеры с беспокойством наблюдают за...
В больнице вывесили "позорный лист" с фамилиями врачей и количеством назначенных анализов (10)
В приемном отделении Расейнской больницы вывесили...
Экономит и премьер Литвы: Сквернялис едет в отпуск в Испанию
Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис большую...