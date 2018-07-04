Фото с матча 1/8 финала в "Лужниках" опубликовал румынский портал Sport.ro, потребовавший провести очередное допинговое расследование, сообщает NEWS.ru.com.

Портал также напомнил про аномальный показатель выносливости российских футболистов, которые в стартовых матчах домашнего турнира пробегали самые длинные среди всех участников чемпионата дистанции.

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию "Чемпионату". "Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы, — объяснил он. — У игроков берут кровь на анализы — из пальца и из вены, чтобы контролировать состояние здоровья и определять время готовности к игре".

Ранее о возможном применении допинга российскими футболистами на ЧМ-2018 писали британские СМИ, напомнившие о скандале с запрещенными препаратами на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

К жесточайшему контролю хозяев мундиаля также призывал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. По его мнению, причины внезапных успехов на спортивной арене всегда должны быть тщательно исследованы.

Ранее ФИФА неоднократно называла сборную России "одной из самых проверяемых команд до чемпионата мира 2018 года".