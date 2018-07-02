"Дело сделано, теперь думаем о следующей игре. Турнир только начинается, поэтому эмоции надо сохранить. У нас есть время проверить, кто на что готов. Жирков, боюсь, провел последний матч на турнире, он и так вышел с больной ногой, отыграл тайм, потом сказались проблемы, — рассказал Черчесов. — Матч стоил нам много сил и эмоций. Мы все время говорим болельщикам спасибо, а сейчас — вдвойне. Глядя на трибуны сейчас, я думаю, что мы не зря эти два года работали".

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"Это невероятные ощущения. Честно говоря, я с таким вообще не знаком и даже не знал, как реагировать. Кажется, что это какой-то сон или сказка. Первые 10 минут для меня прошли как в тумане, просто не мог в это поверить, а сейчас уже более-менее понимаю, что мы совершили чудо", — сказал полузащитник Александр Головин.

🇷🇺🙌🙌🙌

Реакция на победу России болельщиков на Фестивале болельщиков FIFA в Москве 📸#ЧМ2018 #FIFAFanFest pic.twitter.com/4Hs3hc25dw— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 1, 2018

"Как мы умудрились? Мы верили. Знали, что испанцы будут доминировать всю игру. Понимали, что надо играть компактно и будут шансы на контратаках. Сотворили чудо. За нас был футбольный бог. Ну и Акинфеев — монстр, — добавил нападающий Артем Дзюба. — Хорватия, Дания — подождите вы. О сопернике по четвертьфиналу пока не думаем. Давайте насладимся моментом, кайфанем. Но не так, как вы подумали! Мы — профессионалы".

"На самом деле никаких уже эмоций, все на поле было. Я не знаю, до конца не верится, что мы это сделали, все счастливы. Все говорили, что готовы умереть на поле, и каждый это сделал. Несмотря на то что не каждый вышел на поле, все отдали больше ста процентов от своих возможностей, и потому мы в четвертьфинале. Спасибо всем, кто за нас болел и поддерживал!" — поблагодарил болельщиков нападающий Федор Смолов.

"Не чувствую себя лучшим игроком матча. Лучшая — команда, болельщики. Получилось увлекательно. Старались атаковать, но ни одна команда не может много времени проводить в атаке с Испанией. Получилось то, что получилось", — сказал вратарь Игорь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча.

"У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнера, который идет бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка", — похвалил вратаря полузащитник Роман Зобнин.

"Было очень тяжело. Но нас грела мысль, что за нас болеет вся страна, и мы не можем ее подвести. Я мечтал о чем-то подобном, но честно не ожидал, что это так скоро сбудется, — признался защитник Илья Кутепов. — По следующему сопернику что-то рано говорить — для начала надо сегодняшний день закончить. Сейчас очень хочется поесть и поспать!"

"Все ребята молодцы, вся страна молодцы. Все были в едином порыве, мечтали о сегодняшней победе. Мы заслужили удачу, которая принесла нам победу, — считает резервный вратарь сборной России Владимир Габулов. — Сегодня надо порадоваться обязательно всей стране. С завтрашнего утра мы будем начинать трудиться по новой, чтобы постараться реализовать мечту".

Гуляй, Россия! 🙌🇷🇺 Как отмечают победу в Питере📸 pic.twitter.com/Nv54Ty6h2G— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 1, 2018

"Это невероятно. Самый счастливый день в моей карьере. Тем более начали с пропущенного мяча. Было тяжело психологически, — признался защитник Марио Фернандес. — Одного фаворита выбили. Можно спокойно двигаться дальше. Спасибо фанатам. Акинфеев — один из лучших вратарей не только в России, но и в мире".

"Конечно, мы не думаем, что миссия уже выполнена. Понимаем, что такая возможность, как сейчас, больше может и не предоставиться. Поэтому максимально надо использовать этот шанс. Мы осознаем, чего добились, но двигаемся дальше — 7 июля у нас следующий матч, к которому мы подойдем во всеоружии", — пообещал полузащитник Далер Кузяев.

"Фантастическая игра, фантастический результат. Получили отдачу от выполненной работы. Конечно, Испания — фантастическая команда, обыграть которую большой успех. Мы испытываем гордость. Пришлось выполнить много черновой работы, но это единственный способ справиться с их контролем мяча, — считает полузащитник Александр Самедов. — Думая о потенциальных достижениях, все равно надо оставаться на земле. Впереди четвертьфинал. Мы подождем, кто выпадет в следующем этапе, будем спокойно готовиться".

Как уже сообщалось, сборная России впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира после сенсационной победы над Испанией. Команда Станислава Черчесова выиграла по пенальти после ничьей в основное и дополнительное время (1:1).

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче сборных Хорватии и Дании, который пройдет позже 1 июля в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.