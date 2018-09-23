Вторая минута седьмого раунда закончилась для Поветкина нокдауном. Он смог подняться, но пропустил серию мощных ударов и был нокатуирован. После окончания боя россиянину потребовалась медицинская помощь из-за полученного рассечения.
Джошуа после боя сказал, что хорошо изучил сильные и слабые стороны соперника. "Я знал, что его удары в голову хороши, а вот удары по корпусу - слабые", - пояснил он. При этом он отметил, что Поветкин оказался сильным соперником, и отдельно похвалил его хуки слева.
Поветкин в свою очередь признал, что британец был сильнее. В целом россиянин считает, что вел бой неплохо. "Вроде не устал. Пропустил удар. Невнимательным был. По плану на бой мы вроде неплохо шли, работали. Но что-то все равно, наверное, неправильно сделали", - цитирует его слова РИА Новости.
Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере - до этого он проигрывал только украинцу Владимиру Кличко в 2013 году. Кроме того, это первое для него поражение нокаутом. При этом на счету россиянина 35 побед (из них 24 - нокаутом).
В свою очередь Джошуа до сих пор не проиграл ни одного боя из 22. Кроме того, в 21 случае он побеждал нокаутом. Победа над Поветкиным помогла британцу сохранить звание чемпиона мира по версии IBF, WBA, WBO и IBO.
Джошуа родился в 1989 году. До 2013 года он выступал в любительских соревнованиях, став чемпионом Англии по версии ABAE, серебряным призером чемпионата мира и олимпийским чемпионом в тяжёлом весе. После этого он перешел в профессиональный бокс и в 2016 году завоевал первый титул чемпиона мира.
В апреле 2017 года Джошуа победил в чемпионском бою Владимира Кличко, после чего тот объявил о завершении карьеры. Поветкин же на вопрос о возможном завершении карьеры отвечать не стал, отметив, что только что закончил бой и еще не успел обдумать свое будущее.
Джошуа нокаутировал Поветкина. Британский боксер не проиграл ни одного боя
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