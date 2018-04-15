"Джошуа готов встретиться с Поветкиным, но только в Великобритании, а не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести бой в России, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов", — заявил Херн в эфире IFL TV, сообщает Lenta.ru.

12 апреля WBA обязала начать переговоры о бое между действующим чемпионом в тяжелом весе Джошуа и обязательным претендентом на титул Поветкиным. В ассоциации считают, что британец должен выполнять обязательства в соответствии с соглашением о ротации.

1 апреля 28-летний Джошуа решением судей одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером и стал чемпионом мира. В его активе 21 победа и ни одного поражения.

Как сообщалось, Энтони Джошуа, владеющий тремя чемпионскими поясами в супертяжелом весе, заинтересован в проведении титульного боя с американцем Деонтеем Уайлдером и не рассматривает поединок с Александром Поветкиным как приоритетный.

По правилам WBA, Джошуа сможет рассчитывать на объединительный поединок с Уайлдером только в случае победы над Поветкиным. Россиянин на прошлой неделе защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental, победив британца Дэвида Прайса техническим нокаутом в пятом раунде. В послужном списке 38-летнего Поветкина 34 победы (24 — нокаутом) и одно поражение.