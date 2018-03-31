Джокович прекратил сотрудничество с тренером Агасси

По информации источника, причиной расставания стали личные разногласия.

"С наилучшими намерениями я пытался помочь Новаку, но мы слишком часто сходились на том, что не согласны друг с другом. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшем", - заявил 47-летний Агасси.

Агасси вошел в тренерскую команду Джоковича в мае 2017 года, чтобы помочь сербу вернуться на былой уровень. Бывшая первая ракетка мира после победы на Roland Garros-2016 не добивался больших успехов. Джокович долго залечивал травму локтя, а в 2018 году сыграл лишь шесть матчей, выиграв из них только три.

За время работы с американцем Джокович, на счету которого 68 титулов ATP в одиночном разряде, завоевал всего один трофей - на турнире в британском Истбурне в июне 2017 года.