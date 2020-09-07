aA
Джокович заявил, что не специально ударил мячом по судье. Он пообещал извлечь урок из случившегося и извинился за свое поведение перед участниками US Open, пишет портал РБК.
Novakas Džokovičius sužeidė teisėją
Novakas Džokovičius sužeidė teisėją
© Reuters / Scanpix

Сербский теннисист Новак Джокович извинился за неспортивное поведение во время матча на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

Ранее в ходе матча четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой Джокович, после того как уступил сопернику гейм со счетом 5:6, в гневе ударил ракеткой по мячу и попал в линейную судью. Она упала. После случившегося спортсмена отстранили от участия в турнире.

«Вся эта ситуация оставила только грусть и чувство пустоты. Я поинтересовался, как чувствует себя судья, и, слава Богу, с ней все в порядке. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс, но это было не специально. Так поступать нельзя», — написал Джокович в Instagram.

Комментируя свою дисквалификацию, теннисист заявил, что ему «нужно разобраться в себе» и «вынести урок» из случившегося. «Это позволит мне стать лучше и как игроку, и как человеку. Я приношу извинения за свое поведение всем, кто связан с US Open», — заключил Джокович.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

РБК
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава МИД Литвы: похищение Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена (154)

Похищение представителя белорусской оппозиции Марии...

Марию Колесникову в центре Минска задержали и увезли неизвестные (207)

Члена Координационного совета Марию Колесникову утром...

Предлагается облегчить условия для желающих приехать в Литву белорусов: хотят выдавать специальные визы (11)

На данный момент согласовывают документ, в...

Глава Минздрава рассказал о переменах: условия самоизоляции изменятся (7)

В Литве начался учебный год. Практически каждый день...

Маневры девушки на самокате едва не привели к трагедии (14)

Электросамокаты в крупных городах Литвы стали...

|Maža didelių žinių kaina