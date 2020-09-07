Сербский теннисист Новак Джокович извинился за неспортивное поведение во время матча на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

Ранее в ходе матча четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой Джокович, после того как уступил сопернику гейм со счетом 5:6, в гневе ударил ракеткой по мячу и попал в линейную судью. Она упала. После случившегося спортсмена отстранили от участия в турнире.

BREAKING: “Novak Djokovic, the No. 1 seed in the men’s draw, was disqualified from the U.S. Open after accidentally striking a lineswoman with a ball hit in frustration,” reports @nytimes pic.twitter.com/wsVDKBa0nY — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 6, 2020

«Вся эта ситуация оставила только грусть и чувство пустоты. Я поинтересовался, как чувствует себя судья, и, слава Богу, с ней все в порядке. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс, но это было не специально. Так поступать нельзя», — написал Джокович в Instagram.

Комментируя свою дисквалификацию, теннисист заявил, что ему «нужно разобраться в себе» и «вынести урок» из случившегося. «Это позволит мне стать лучше и как игроку, и как человеку. Я приношу извинения за свое поведение всем, кто связан с US Open», — заключил Джокович.