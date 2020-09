Сербский теннисист Новак Джокович извинился за неспортивное поведение во время матча на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

Ранее в ходе матча четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой Джокович, после того как уступил сопернику гейм со счетом 5:6, в гневе ударил ракеткой по мячу и попал в линейную судью. Она упала. После случившегося спортсмена отстранили от участия в турнире.

BREAKING: “Novak Djokovic, the No. 1 seed in the men’s draw, was disqualified from the U.S. Open after accidentally striking a lineswoman with a ball hit in frustration,” reports @nytimes

