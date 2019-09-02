Двух китайских бегуний заподозрили в принадлежности к мужскому полу (ВИДЕО)

На чемпионате Китая по легкой атлетике разразился гендерный скандал - спортсменок Ляо Мэньсюэ и Тун Цзенхуань заподозрили в принадлежности к мужскому полу, пишет издание People's Daily.

В Дацине легкоатлетки выиграли забег на 400 метров с двухсекундным отрывом от ближайших соперников, а месяц назад так же уверенно доминировали в эстафете 4х400 метров.

Китайские болельщики в соцсетях поставили под сомнение принадлежность Ляо и Тун к женскому полу, обратив внимание не только на их внешность и спортивные показатели, но и на голоса.

Выдвигались две основные теории относительно их необычных физических данных - последствия приема гормональных препаратов и генетическая интерсексуальность.

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Китайской федерации пришлось выступить с официальным заявлением, в котором подчеркивалось, что обе бегуньи - действительно женщины. Однако при этом не было предоставлено никаких тестов или объяснений тому, как была установлена их половая принадлежность.

Это не первый скандал подобного рода в мире легкой атлетики. Ранее двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня была отстранена от соревнований из-за аналогичных подозрений. После долгих дебатов спортсменку признали женщиной с аномально высоким уровнем тестостерона.

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