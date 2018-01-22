Домрачева один раз промахнулась на первой стрельбе, затем стреляла безошибочно, и на финише на 11 секунд опередила словачку Анастасию Кузьмину. Тройку призеров замкнула финка Кайса Мякяряйнен (+16 сек). До последнего огневого рубежа на победу рально претендовала итальянка Доретея Вирер, но два штрафных круга отбросили ее за пределы топ-6.

Для Домрачевой эта победа стала второй в сезоне, 30-й в карьере, а всего у нее 75 подиумов. Кузьмина в 27-й раз попала в топ-3, у Мякяряйнен — 75-й подиумов. Мякяряйнен продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира — 592 очка. Далее расположились Кузьмина (577), Вирер (525), немка Лаура Дальмайер (490) и Домрачева (436).

В мужском масс-старте Мартен Фуркад бежал 2 штрафных круга, и оказался быстрее двух норвежцев Тарьея Бо (+2 сек) и Эрленд Овренга Бьонтегорда (+5 сек). Француз одержал 69-ю победу в карьере, всего у него 130 подиумов. В этом сезоне Мартен попадал в топ-3 во всех 15 личных гонках (6-7-2). Учитывая концовку сезона-2016/17, Фуркад в 18-й раз подряд попал в топ-3. Таким образом, он обновил свой же рекорд.

Бо-старший в 31-й раз попал на пьедестал почета, а Бьонтегорд — впервые в карьере. Норвежец Йоханнес Бо стал шестым и прервал серию из 11-ти попаданий на подиум подряд. Это третий показатель за историю Кубка мира. Длительнее серии выдавал только Мартен Фуркад (18).

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев допустил на четырех огневых рубежах 9 промахов (из них четыре — на последней стрельбе) и занял лишь 27-е место. Его проигрыш Фуркаду составил 3 минуты и 8 секунд.

Мартен Фуркад с 834 очками продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира. Далее идут Йоханнес Бо (780), словенец Яков Фак (467), россиянин Антон Шипулин (460), немец Арнд Пайффер (443) и Тарьей Бо (434). У Расторгуева — 282 очка и 18-е место.

Это был последний этап Кубка мира перед Олимпийскими играми в Южной Корее.

АНТХОЛЬЦ, ИТАЛИЯ. МАСС-СТАРТЫ

Женщины. 12.5 км

1 Дарья Домрачева (Беларусь) — 40.23,9 (1+0+0+0)

2 Анастасия Кузьмина (Словакия) +11,9 сек (1+1+0+1)

3 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +16,2 (1+0+2+1)

4 Марте Ульсбю (Норвегия) +22,6 (1+0+0+1)

5 Лаура Дальмайер (Германия) +23,9 (0+1+0+1)

6 Марен Хаммершмидт (Германия) +25,2 (0+0+1+0)…

Мужчины. 15 км

1 Мартен Фуркад (Франция) — 40.18,6 (0+1+0+1)

2 Тарьей Бо (Норвегия) +2,8 сек (1+0+0+1)

3 Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) +5,1 (0+1+0+1)

4 Бенедикт Долль (Германия) +16,0 (1+0+0+1)

5 Йоханнес Кюн (Германия) +18,3 (1+0+1+0)

6 Йоханнес Бо (Норвегия) +29,2 (2+2+0+1)

…9 Антон Шипулин (Россия) +41,8 (0+1+1+1)