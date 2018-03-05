Создатели "Икара" со сцены отметили, что "этот фильм - звонок к пробуждению". "Да, он о России, но что еще важнее, о необходимости говорить правду. Особенно сейчас", - сказал режиссер картины.

Фогель посвятил свой фильм экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, показания которого легли в основу его картины. Кинодеятель заявил, что жизнь Родченкова "находится в опасности".

Напомним, Родченков после побега в США принялся рассказывать о существовании в России грандиозной допинговой программы, поддерживаемой на государственном уровне. В частности, он сообщил о подмене допинг-проб российских олимпийцев через дырку в стене его лаборатории на Олимпиаде в Сочи. Это послужило причиной крупного международного скандала и жесточайших санкций, введенных против российского спорта.

В Кремле его называют психически больным человеком, а Следственный комитет России - лжецом. При этом СК обвинил Родченкова в единоличном осуществлении допинговой программы - он сам снабжал допингом спортсменов и менял результаты тестирования.