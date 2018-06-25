Дмитрий Губерниев: Домрачева уходит из большого спорта

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру.
Darja Domračeva
© AFP/Scanpix

«И все же Даша Домрачева уходит из большого спорта. Единственная в мире четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону. Герой Беларуси. Спасибо, Дарья. Нам будет очень тебя не хватать. Желаю удачи и новых побед в жизни», – написал Губерниев в Инстаграм.

Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка (единственная среди женщин-биатлонисток), двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница Кубка мира 2014/15, обладательница 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Домрачевой присвоено звание «Герой Беларуси» — она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей государственной награды.

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