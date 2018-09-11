Диего Марадона: Я почти подписал контракт с белорусами, но отложил это на потом

"Завязал с наркотиками 15 лет назад, пообещав, что больше не буду пробовать ничего подобного. Я также употреблял много алкоголя, но от зависимости меня спасли мои дочери.

В Мексику я приехал работать, а не отдыхать. Мой друг Мохамед хорошо отзывался о команде. Я почти подписал контракт с белорусами, но в итоге мы решили отложить это на потом, так как планирую остаться в „Дорадос“ надолго.

Мадуро предложил мне возглавить сборную Венесуэлы, но все мои мысли о „Дорадос“. Теперь до работы мне нужно лететь всего 10 часов, а не 24", — приводит слова Марадоны Marca.

Отметим, что Диего Марадона был представлен в качестве председателя правления брестского "Динамо" 15 мая. Причем на фото он подписывал контракт. За четыре месяца Марадона провел в Беларуси менее суток.

В пятницу Диего Марадона стал техническим директором клуба второго дивизиона чемпионата Мексики "Дорадос", хотя за неделю до этого поздравлял президента Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения, объявив о готовности начать работу в "Динамо". После этого в Бресте уточнили, что Марадона остается в Беларуси в качестве почетного президента клуба.