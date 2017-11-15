Дания растоптала Ирландию и получила последнюю европейскую путевку на ЧМ-2018

Ирландцы открыли счет на 6-й минуте благодаря голу Шейна Даффи. Но дальше забивали только датчане. Под конец первого получаса игры Андреас Кристенсен сравнял счет, а спустя три минуты точный удар удался Кристиану Эриксену. На 63-й минуте Эриксен сделал дубль, а спустя 10 минут — хет-трик. Окончательный счет с пенальти установил Никлас Бендтнер — 5:1.
Первый матч между командами в Копенгагене закончился со счетом 0:0. Датчане получили последнюю европейскую путевку на ЧМ-2018. Ранее через стыковые матчи на турнир пробились хорваты, шведы и швейцарцы. Четырехкратные чемпионы мира итальянцы впервые за 60 лет не попали в финальную стадию.
На сегодняшний день известны 30 из 32 участников ЧМ-2018. Помимо России, которая сыграет на правах хозяйки, в финальную стадию пробились Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Коста-Рика, Колумбия, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Япония.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря в Москве.
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