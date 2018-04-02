Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории

В субботу ПСЖ одержал победу над "Монако" со счетом 3:0 в финальном матче Кубка французской лиги. Для 34-летнего бразильца этот титул стал 36-м в карьере. По этому показателю он обошел бывшего полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Уэльса Райана Гиггза и бывшего нападающего шотландского "Селтика", английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии Кенни Далглиша, в их активе по 35 титулов.
Алвес выступает за ПСЖ с 2017 года, также он играл за бразильскую "Баию", испанские "Севилью" и "Барселону", итальянский "Ювентус". Он является трехкратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании, чемпионом и обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Франции, обладателем Кубка Нордесте, обладателем Кубка Америки, двукратным обладателем Кубка конфедераций.
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