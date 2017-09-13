Группа A
"Манчестер Юнайтед" — "Базель" — 3:0
В начале матча "Базель" мог открывать счет, а проблемы "МЮ", казалось, усугубились с травмой Поля Погба, однако вышедший вместо него Маруан Феллайни результативно замкнул навес Эшли Янга. Набравший ход Ромелу Лукаку позже воспользовался передачей Дейли Блинда, а Маркус Рэшфорд довел дело до разгрома, отметив свой очередной дебют очередным голом.
"Бенфика" — ЦСКА — 1:2
ЦСКА добыл первую выездную победу в Лиге чемпионов с ноября 2014 года. При этом в Лиссабоне москвичам пришлось отыгрываться, так как на 50-й минуте Харис Сеферович вывел хозяев вперед. Витиньо реализовал пенальти, а вышедший на замену 20-летний Тимур Жамалетдинов склонил чашу весов в пользу армейцев.
Группа B
"Бавария" — "Андерлехт" — 3:0
На 11-й минуте Свен Кумс был удален за фол против Роберта Левандовски, который сам же реализовал пенальти и вывел "Баварию" вперед. После этого особых проблем у мюнхенцев не возникало. Во втором тайме Тьяго Алькантара перевес удвоил, а окончательный счет в концовке установил активный Йосуа Киммих.
"Селтик" — "Пари Сен-Жермен" — 0:5
Звездная тройка форвардов парижан проявила себя в Глазго во всей красе. Сперва отличились недавние новобранцы Неймар и Килиан Мбаппе, а незадолго до перерыва Эдинсон Кавани реализовал с пенальти. В концовке встречи защитник "Селтика" Микаэль Лустиг поразил собственные ворота, а довершил разгром Кавани, оформивший дубль ударом головой в падении.
Группа C
"Челси" — "Карабах" — 6:0
Педро Родригес вывел хозяев вперед на пятой минуте, и после этого "Челси" было не остановить. "Карабах" — первый представитель Азербайджана на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА — потерпел самое крупное поражение в стартовых матчах.
"Рома" — "Атлетико" — 0:0
Гости больше владели мячом, но великолепная игра Алиссона в воротах "Ромы" позволила хозяевам сыграть вничью.
Группа D
"Барселона" — "Ювентус" — 3:0
Каталонцы взяли реванш за поражение в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов. Точными ударами отметились Иван Ракитич и сделавший дубль Лионель Месси. На счету аргентинца теперь 99 голов в еврокубках.
"Олимпиакос" — "Спортинг" — 2:3
Футболисты "Спортинга" через две недели будут принимать "Барселону" в хорошем расположении духа. Сейду Думбия, Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш забили в первом тайме, и после перерыва гости удержали преимущество, несмотря на дубль вышедшего на замену Фелипе Пардо.
Матчи среды
Группа E: "Ливерпуль" — "Севилья", "Марибор" — "Спартак"
Группа F: "Фейеноорд" — "Манчестер Сити", "Шахтер" — "Наполи"
Группа G: "Порту" — "Бешикташ", "РБ Лейпциг" — "Монако"
Группа H: "Реал" — АПОЕЛ, "Тоттенхэм" — "Боруссия" Д
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