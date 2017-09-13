Группа A

"Манчестер Юнайтед" — "Базель" — 3:0

В начале матча "Базель" мог открывать счет, а проблемы "МЮ", казалось, усугубились с травмой Поля Погба, однако вышедший вместо него Маруан Феллайни результативно замкнул навес Эшли Янга. Набравший ход Ромелу Лукаку позже воспользовался передачей Дейли Блинда, а Маркус Рэшфорд довел дело до разгрома, отметив свой очередной дебют очередным голом.

"Бенфика" — ЦСКА — 1:2

ЦСКА добыл первую выездную победу в Лиге чемпионов с ноября 2014 года. При этом в Лиссабоне москвичам пришлось отыгрываться, так как на 50-й минуте Харис Сеферович вывел хозяев вперед. Витиньо реализовал пенальти, а вышедший на замену 20-летний Тимур Жамалетдинов склонил чашу весов в пользу армейцев.

Группа B

"Бавария" — "Андерлехт" — 3:0

На 11-й минуте Свен Кумс был удален за фол против Роберта Левандовски, который сам же реализовал пенальти и вывел "Баварию" вперед. После этого особых проблем у мюнхенцев не возникало. Во втором тайме Тьяго Алькантара перевес удвоил, а окончательный счет в концовке установил активный Йосуа Киммих.

"Селтик" — "Пари Сен-Жермен" — 0:5

Звездная тройка форвардов парижан проявила себя в Глазго во всей красе. Сперва отличились недавние новобранцы Неймар и Килиан Мбаппе, а незадолго до перерыва Эдинсон Кавани реализовал с пенальти. В концовке встречи защитник "Селтика" Микаэль Лустиг поразил собственные ворота, а довершил разгром Кавани, оформивший дубль ударом головой в падении.

Группа C

"Челси" — "Карабах" — 6:0

Педро Родригес вывел хозяев вперед на пятой минуте, и после этого "Челси" было не остановить. "Карабах" — первый представитель Азербайджана на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА — потерпел самое крупное поражение в стартовых матчах.

"Рома" — "Атлетико" — 0:0

Гости больше владели мячом, но великолепная игра Алиссона в воротах "Ромы" позволила хозяевам сыграть вничью.

Группа D

"Барселона" — "Ювентус" — 3:0

Каталонцы взяли реванш за поражение в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов. Точными ударами отметились Иван Ракитич и сделавший дубль Лионель Месси. На счету аргентинца теперь 99 голов в еврокубках.

"Олимпиакос" — "Спортинг" — 2:3

Футболисты "Спортинга" через две недели будут принимать "Барселону" в хорошем расположении духа. Сейду Думбия, Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш забили в первом тайме, и после перерыва гости удержали преимущество, несмотря на дубль вышедшего на замену Фелипе Пардо.

Матчи среды

Группа E: "Ливерпуль" — "Севилья", "Марибор" — "Спартак"

Группа F: "Фейеноорд" — "Манчестер Сити", "Шахтер" — "Наполи"

Группа G: "Порту" — "Бешикташ", "РБ Лейпциг" — "Монако"

Группа H: "Реал" — АПОЕЛ, "Тоттенхэм" — "Боруссия" Д