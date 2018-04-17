"Да, в эти две недели уровень бдительности будет повышен", - сказал журналистам после состоявшегося во вторник совещания представителей литовских служб министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.
В этой связи пограничники говорят, что готовятся к случаям, когда у некоторых болельщиков, которые поедут бесплатными поездами с основной части России в Калининградскую область транзитом через Литву, будут не в порядке документы.
В Калининграде в рамках группового этапа ЧМ состоятся матчи футбольных сборных Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии.
Самое большое беспокойство вызывают у правоохранителей граждане Марокко и Нигерии, так как им для въезда в Литву нужны будут шенгенские визы.
Литовские правоохранители надеются, что Россия предупредит будущих болельщиков о необходимости иметь при себе эти документы.
Матчи в Калининграде будут проходить с 16 до 28 июня.
Глава литовского МВД говорит, что пока нет точных данных о том, какое точное число граждан Марокко и Нигерии поедет через Литву.
За две недели ЧМ Литву 35 дополнительными поездами должно пересечь 14 тысяч футбольных болельщиков.
Сотрудники Службы охраны госграницы в конце мая планируют провести учения для отработки вероятных сценариев во время ЧМ по футболу.
В среду литовские правоохранители едут в Пагегяй, где обсудят подготовку к ЧМ с российскими представителями.
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