В финале чемпионата мира по баскетболу уверенную победу одержала сборная Испании. Аргентинская сборная осталась на втором месте.
Pasaulio čempionato finalas: Argentina - Ispanija
© Reuters / Scanpix

Испанцы лидировали с начала матча и победили со счетом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28).

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