Впечатляющая 13-летняя серия побед американской команды подошла к концу в самое неподходящее время: корону чемпионов мира с команды американцев в четвертьфинале сбила сборная Франции.
Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: JAV - Prancūzija
© FIBA

Сборная США уступила сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу – 79:89, пишет eurosport.ru

В других четвертьфиналах сборная Аргентины одолела Сербию, а сборная Испании – Польшу. Проиграв Франции, американцы сложили полномочия лучшей команды мира.

Ранее США дважды подряд выигрывали ЧМ – в 2010-м и 2014-м гг.
Сегодняшнее поражение стало для сборной США первым в официальных матчах с 2006 года.

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