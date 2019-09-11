Сборная США уступила сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу – 79:89, пишет eurosport.ru

В других четвертьфиналах сборная Аргентины одолела Сербию, а сборная Испании – Польшу. Проиграв Франции, американцы сложили полномочия лучшей команды мира.

Ранее США дважды подряд выигрывали ЧМ – в 2010-м и 2014-м гг.

Сегодняшнее поражение стало для сборной США первым в официальных матчах с 2006 года.