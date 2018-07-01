ЧМ-2018: Россия победила Испанию по пенальти и вышла в четвертьфинал

Сборная России по футболу одержала сенсационную победу над Испанией в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Россияне выиграли по пенальти после ничьей в основное и дополнительное время (1:1) и впервые в истории пробились в четвертьфинал мирового первенства.