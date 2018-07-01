Сборная России по футболу одержала сенсационную победу над Испанией в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Россияне выиграли по пенальти после ничьей в основное и дополнительное время (1:1) и впервые в истории пробились в четвертьфинал мирового первенства.
© Sputnik / Scanpix

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