Сборная России по футболу одержала сенсационную победу над Испанией в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Россияне выиграли по пенальти после ничьей в основное и дополнительное время (1:1) и впервые в истории пробились в четвертьфинал мирового первенства.
Зарегистрированные (0) Анонимные (101)
ЧМ-2018: Россия победила Испанию по пенальти и вышла в четвертьфинал (101)
На московском стадионе "Лужники" продолжается матч 1/8...
Футболистов Южной Кореи забросали яйцами по возвращении на родину из России
Сборная Южной Кореи вернулась домой с чемпионата мира...
Групповой этап чемпионата мира-2018 по футболу в цифрах и фактах (3)
В России завершился групповой этап чемпионата мира по...
На чемпионате мира по футболу известны все пары 1/8 финала (+календарь игр) (1)
На чемпионате мира по футболу в Росси завершился...
ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день и оплачивает расходы на ЧМ-2018 (2)
Международная федерация футбола (ФИФА) платит бывшему...
TOP новостей
Эмигрант возмущен порядком замены водительского удостоверения в Литве (6)
Водительские удостоверения в Литве выдаются на...
ЧМ-2018: Россия победила Испанию по пенальти и вышла в четвертьфинал (101)
Сборная России по футболу одержала сенсационную победу...
Иностранцев в Паланге удивляют не цены, а налоги (118)
На ул. Й.Басанавичюса в Паланге слышна не только...
Еще одна проблема Литвы: растет число пропавших без вести детей (60)
Депутаты литовского парламента Риманте Шалашявичюте...
С 1 июля в Вильнюсе вводят налог для туристов (11)
С 1 июля в Вильнюсе вводят налог для туристов за ночлег...