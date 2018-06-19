Подопечные Станислава Черчесова одержали уверенную победу и по итогам тура практически обеспечили себе по итогам тура участие в плей-офф домашнего мундиаля. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии в среду не обыграла уругвайцев.

Ранее на первенствах планеты россиянам никогда не удавалось преодолеть барьер группового раунда.

В первом тайме соперники вели позиционную борьбу, поочередно отдавая инициативу друг другу. Россияне старались проводить широкие и мощные атаки, делая навесы на дежурящего в штрафной Артема Дзюбу. Активное участие в атаках на правом фланге принимал защитник Марио Фернандес.

Египтяне уповали на острые ответы, ища пасом Мохаммеда Салаха. Однако до перерыва соперники предпочли не рисковать и по-настоящему опасных моментов им создать не удалось.

В самом начале второго тайма наступил переломный момент: капитан сборной Египта Ахмед Фатхи после удара Романа Зобнина в борьбе с мощным Дзюбой случайно отправил мяч в собственные ворота. Это уже пятый автогол ЧМ-2018.

Далее египтяне вынуждены были раскрыться и россиян прорвало. Сначала защитник Марио Фернандес, вжившийся в роль заправского форварда, ворвался в штрафную африканцев и нашел там пасом Дениса Черышева, который забил третий мяч на турнире.

Затем, соблюдая очередность прошлого матча, свой гол провел Артем Дзюба. Он принял верховой мяч, обыграл защитника, аккуратно пробил мимо вратаря и отправился отдавать честь Станиславу Черчесову.

На домашнем мундиале Россия забила уже 8 голов, это на два больше, чем на двух последних чемпионатах мира с ее участием.

Салах на 73-й минуте испортил второй сухой матч Игорю Акинфееву, заработав и безупречно исполнив пенальти. Форвард "Ливерпуля" прервал 350-минутную безголевую серию египтян на чемпионатах мира.