Встреча группы F в Казани завершилась поражением действующих чемпионов мира со счетом 0:2. Мячи забили Ким Ен Гвон (90'+3) и Сон Хын Мин (90'+6).

Немцы сложили свои полномочия и финишировали на последнем месте в квартете, впервые в истории не сумев из него выйти. С 1954 года бундестим неизменно входила в восьмерку сильнейших команд ЧМ.

Сборная Германии стала очередной жертвой "чемпионского проклятия" мундиалей. Действующие обладатели титула не выходили из группы на трех турнирах из последних четырех: Франция в 2002 году, Италия в 2010-м и Испания в 2014-м.

Несмотря на сенсационную победу, корейцем не хватило очков для выхода в следующий раунд и они вместе с немцами вынуждены паковать свои чемоданы.