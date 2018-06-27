Встреча группы F в Казани завершилась поражением действующих чемпионов мира со счетом 0:2. Мячи забили Ким Ен Гвон (90'+3) и Сон Хын Мин (90'+6).
Немцы сложили свои полномочия и финишировали на последнем месте в квартете, впервые в истории не сумев из него выйти. С 1954 года бундестим неизменно входила в восьмерку сильнейших команд ЧМ.
Сборная Германии стала очередной жертвой "чемпионского проклятия" мундиалей. Действующие обладатели титула не выходили из группы на трех турнирах из последних четырех: Франция в 2002 году, Италия в 2010-м и Испания в 2014-м.
Несмотря на сенсационную победу, корейцем не хватило очков для выхода в следующий раунд и они вместе с немцами вынуждены паковать свои чемоданы.
ЧМ-2018: Германия вчистую проиграла Южной Корее и сложила чемпионские полномочия (54)
Сборная Южной Кореи обыграла команду Германии в матче...
Приключения иностранцев в России: "Мне пришлось покинуть бар, потому что там была бомба" (21)
С потоком футбольных сборных, отстаивающих честь своих...
Марадоне стало плохо после победы аргентинцев в матче чемпионата мира (3)
Чемпиону мира по футболу 1986 года Диего Марадоне стало...
Голы после 90-й минуты в группе В вывели Испанию на Россию в 1/8 финала ЧМ (1)
На чемпионате мира по футболу сборная Португалии в...
Черчесов: "Такая пощечина полезна в определенное время" (4)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав...
TOP новостей
Сейм Литвы призывает президента России освободить Олега Сенцова (90)
Сейм Литвы в среду призвал президента России...
СМИ: В Восточной Европе готовятся к борьбе с российской боевой мощью и российскими манипуляциями (17)
"Вскоре после того как конвой армии США во время...
Паланга поменяла свое лицо: ни чебуреков, ни парней в трениках (92)
В Паланге, чтобы попасть на пляж, надо пройти по улице...
Евреи Литвы критикуют решение праздновать годовщину восстания 1941 года (52)
Еврейская община Литвы 27 июня раскритиковала решение...
Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило (31)
Каждый десятый белорус, по данным литовского...