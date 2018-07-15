Хорваты начали активнее, но в счете повели французы: на 18-й минуты Антуан Гризманн сделал передачу в штрафную, а нападающий Марио Манджукич, борясь в воздухе, срезал мяч в свои ворота — 1:0. Этот автогол стал первым в истории финалов чемпионатов мира.

Хорваты быстро отыгрались: Перишич на 28-й минуте заработал штрафной на чужой половине поля и сам же забил мяч. Хорваты выиграли все единоборства в штрафной площади после подачи Луки Модрича со "стандарта", и Перишичу оставалось лишь убрать мяч от соперника и пробить в угол.

Ничейный счет держался 10 минут. Незадолго до перерыва сборная Франции снова вышла вперед — Гризманн реализовал пенальти, назначенный аргентинцем Нестором Петаной после видеопросмотра, который показал, что Перишич сыграл рукой в штрафной площади после углового у ворот Субашича.

Второй тайм начался в том же ключе, что и первый. Хорватия опять начала активнее, но забили французы, причем дважды за шесть минут. Сначала Погба нанес неотразимый обводящий удар с линии штрафной, а затем Килиан Мбаппе послал мяч в ближний угол ворот Субашича, который пропустил момент удара и не успел среагировать из-за стоявшего перед ним защитника Домагоя Виды.

Мбаппе стал всего лишь вторым игроком моложе 20 лет, которому удалось забить мяч в финале чемпионата мира. Первым был великий Пеле в 1958 году.

Хорваты не сдались даже при счете 1:4 и на 69-й минуте сократили разрыв: Манджукич подарил надежду на спасение своей команде после чудовищной ошибки Уго Льориса. Голкипер сборной Франции попытался исполнить финт перед хорватским нападающим и в итоге послал мяч ему в ногу, от которой тот угодил прямиком в ворота. До конца основного времени оставалось еще порядка 20 минут, но спасти встречу за это время хорватам не удалось.

С финала ЧМ-1970 Бразилия — Италия ни одна из команд не забивала в финале больше четырех голов. Тогда счет был 4:1 в пользу бразильцев. Шесть голов в финальных играх не забивали с 1966 года. Но тогда Англия и ФРГ выясняли отношения в дополнительное время. А в основное время шесть мячей в последний раз забили ровно 60 лет назад — финал ЧМ-1958 между Бразилией и Швецией завершился яркой победой южноамериканцев со счетом 5:2.

Французы во второй раз стали сильнейшими на планете после триумфа на домашнем чемпионате в 1998 году. На ЧМ-2018 они забили 14 мячей. "Трехцветные" только в одном матче ушли без забитого мяча — в игре с Данией. А самой результативной командой турнира стала Бельгия, забившая 16 голов.

Главный тренер французов Дидье Дешам стал двукратным чемпионом мира. Вслед за Марио Загалло и Францем Беккенбауэром он стал еще одним человеком, которому удалось выиграть чемпионат мира как игрок и как тренер.