ЧМ-2018: Бельгия выбила Бразилию из розыгрыша Кубка мира время публикации

Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев, которые выбили из розыгрыша Кубка мира последнюю неевропейскую сборную.

Бельгия действовала ярче и эффективнее в первом тайме, а Бразилия показала более классный футбол во втором.

Сначала бразилец Фернандинью (13') срезал мяч в свои ворота, а затем Кевин Де Брейне (31') удвоил преимущество бельгийцев. За 14 минут до конца матча Ренато Аугусто (76') сократил отставание до минимума, но на большее пентакампеонов не хватило.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте голкипер Тибо Куртуа парировал мяч после удара Неймара под перекладину.

Очередной фаворит мундиаля отправляется паковать свои чемоданы, дальше идет команда Роберто Мартинеса.

Сборная Бельгии, уступающая в рейтинге ФИФА только Германии и Бразилии, во второй раз в своей истории сыграет в полуфинале ЧМ.

Отметим, что авторами голов бельгийцев на нынешнем первенстве планеты стали уже девять разных игроков. Только Италия в 2006 и Франция в 1982 году демонстрировали большую вариативность - тогда забивали по десять разных футболистов.

За путевку в финал ЧМ-2018 бельгийцы 10 июля в Санкт-Петербурге сразятся с командой Франции, которая ранее в пятницу в Нижнем Новгороде переиграла Уругвай.

Таким образом, победителем чемпионата мира по футболу в России станет европейская сборная. В двух оставшихся четвертьфиналах а субботу сыграют четыре представителя Старого Света: команда России встретится с хорватами, а англичане - со сборной Швеции.

Последний раз полностью европейские полуфиналы были на мундиале в 2006 году (Италия, Франция, Германия, Португалия).