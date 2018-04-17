По информации портала Thefourthperiod.com, "Нью-Йорк Рейнджерс", "Сан-Хосе", "Флорида" и "Сент-Луис" уже контактировали с Ковальчуком. Впрочем, форвард не сможет подписать контракт до 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов в НХЛ.
Ковальчук выступал в НХЛ за "Атланту" и "Нью-Джерси". Летом 2013 года нападающий оказался в СКА. В составе петербургского клуба КХЛ 34-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В этом году он выиграл Олимпиаду с командой олимпийских атлетов из России.
После поражения СКА от московского ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина-2017/18 Ковальчук объявил о возвращении в НХЛ. Нападающий заявил, что ближайшие два-три года хочет провести за океаном.
Ковальчук не поможет сборной России на чемпионате мира-2018. Форвард хочет отдохнуть после напряженного сезона. Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Дании.
Четыре клуба НХЛ заинтересованы в подписании соглашения с Ковальчуком
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