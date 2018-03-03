Четвертую замену в футболе прописали в правилах игры

Решение было принято на заседании IFAB, состоявшемся в субботу под руководством главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
"Решение об использовании четвертой замены на чемпионате мира-2018 в России будет принято на заседании совета ФИФА 16 марта", - сказал Инфантино на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном сайте ФИФА.
Возможность использования четвертой замены начала применяться в тестовом режиме два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов в Европе, а также в играх сборных команд.
На прошедшем в России в 2017 году Кубке конфедераций четвертая замена была использована в полуфинальной игре между сборными Португалии и Чили.
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