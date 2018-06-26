Во встрече россиян с двукратными чемпионами мира уругвайцами определялся победитель группы А. Сборная России опережала соперника по разнице забитых и пропущенных мячей, поэтому ей было достаточно сыграть вничью, чтобы занять первое место, но хозяева ЧМ-2018 пропустили три безответных мяча.

"Тяжелый матч, потому что сами его таким сделали, — цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс". — Изначально было сложно, а мы еще и усугубили положение из-за своих же ошибок и красной карточки. Было сложно вдесятером. Сделали замены. Усилили центр, выпустили второго форварда, чтобы забить. Все равно хотели играть, даже вдесятером. Это плюс. Минус, что нельзя так начинать".

Сборная Уругвая уже на 10-й минуте повела в счете благодаря точному удару Луиса Суареса со штрафного. Чуть позже Денис Черышев забил автогол. Вдобавок к двум пропущенным мячам команда Черчесова осталась в меньшинстве — Игорь Смольников получил вторую желтую карточку за фол против Диего Лашальта. Россияне пытались забить даже в такой ситуации, но под занавес встречи пропустили еще один мяч — от Эдинсона Кавани.

"С одной стороны, плохо, что проиграли, а с другой, такая пощечина полезна в определенное время. Уругвай — это команда другого уровня. Через эту игру мы подготовились к следующей. Тут и скорости были другие", — добавил тренер.

Черчесов отметил, что уровень предыдущих соперников его команды на групповом этапе чемпионата мира был ниже по сравнению со сборной Уругвая.

"Мы вчера 20 минут уделили стандартным ситуациям. Сегодня все голы пропустили со "стандартов". У каждой команды есть сильные стороны. Мы это знали, акцентировали на этом внимание, но что-то не получилось. В предыдущих матчах мы не давали соперникам шанса, но надо быть объективным — их уровень был недостаточным", — приводит слова тренера РИА "Новости".

Черчесов также объяснил изменения в стартовом составе, которые произошли в игре с Уругваем: "Если Юрий Жирков получил отдых из-за проблем с голеностопом, то Смольникову дали поиграть, так как Марио [Фернандес] отдал много сил в предыдущем матче. Почему вышел Алексей Миранчук — понятно, мы не хотели рисковать с карточкой Александра Головина. То же самое касается и Федора Смолова. Когда я выпускал его на поле, попросил быть аккуратнее".

🗣️ Лучший игрок матча Bud Луис Суарес🇺🇾 - о победе над Россией🇷🇺#URURUS pic.twitter.com/HhOFYWnBvX— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018

Сборная России заняла второе место в группе А с двумя победами и поражением. В 1/8 финала хозяева чемпионата сыграют против победителя группы В — Испании, которая при одинаковом количестве очков опередила Португалию лишь благодаря большему количеству забитых мячей.