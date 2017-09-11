Чемпионкой US Open стала Слоан Стивенс, месяц назад не входившая в топ-900

Четыре года назад Стивенс по ходу AusOpen обыграла Серену Уильямс, сыграла в четвертом круге "Ролан Гаррос" и четвертьфинале "Уимблдона". В 2015-м выиграла свой первый титул, а в 2016-м — еще три, прежде чем получить стрессовый перелом ноги и завершить сезон после Олимпиады.

С середины прошлого года и первую половину этого сезона Стивенс пропустила, в результате потеряла в рейтинге место в топ-50, и сейчас занимает 83-е место (осенью 2013-го была 11-й), хотя еще месяц назад не входила даже в топ-900.

Американка в начале года перенесла операцию на стопе и вернулась в тур на "Уимблдоне". На первых двух турнирах она проиграла в первом круге, после чего выпала из Топ-900, но затем сыграла в полуфиналах "Премьеров" Торонто и Цинциннати и теперь выиграла 15 из 17 последних матчей (проиграла только Возняцки и Халеп).

На пути к своему триумфу в Нью-Йорке Стивенс во втором круге обыграла 11-ю сеяную словачку Доминику Цибулкову, в четвертьфинале — латвийку Анастасию Севастову (16-я), в полуфинале — двукратную чемпионку US Open американку Винус Уильямс.

В финале между двумя дебютантками решающих игр на "Больших шлемах" упорной борьбы не получилось. В полуфинале 22-летяя Киз (15-й посев), разгромила другую американку Коко Вандевей, но в решающем матче ничего не смогла противопоставить Стивенс, сумев взять у своей подруги всего 3 гейма.

24-летняя афроамериканка Стивенс впервые стала чемпионкой на турнире "Большого шлема": ранее ее лучшим результатом был полуфинал на AusOpen-2013, который она уступила белоруске Виктории Азаренко. Крмое того, Стивенс стала первой с 2002 года американкой, не считая сестер Уильямс, победившей на "Шлеме" (всего у нее теперь 5 титулов).

Также стоит отметить, что Стивенс стала первой с 2009 года чемпионкой "Шлема", по ходу турнира проигравшей сет 0:6 (в полуфинале против Винус Уильямс. До Стивенс последней теннисисткой, выигравшей "мэйджор", по ходу турнира получив баранку, была Ким Клийстерс на US Open-2009: тогда бельгийка проиграла сет 0:6 тоже в матче с Винус.

А Мартина Хингис и Джейми Маррей стали чемпионами US Open в миксте. Для них это второй совместный титул "Большого шлема". Для Маррея это пятый "Шлем" в карьере (в парном и смешанном разряде), а для Хингис — 24-й (в одиночном, парном и смешанном разряде).

9 сентября. Финалы

Женщины

Слоан Стивенс (США) — Мэдисон Киз (США) — 6:3 6:0

Смешанный разряд

Мартина Хингс /Джейми Маррей (Швейцария /Великобритания) — Хаоцзин Чжань /Майкл Венус (Тайвань /Новая Зеландия) — 6:1, 4:6, 10:8