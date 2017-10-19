Три матча прошли ночью в чемпионате НХЛ. "Сент-Луис" победил в Чикаго благодаря результативным действиям Владимира Тарасенко. Тем временем Александр Овечкин посетил академию ФБР, где выполнил боевое задание.
© AP / Scanpix

Гол и передача Владимира Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Чикаго" — 5:2. Российский нападающий стал третьей звездой матча. Заброшенная шайба стала для него 150-й в карьере.

"Торонто" на своей площадке уверенно обыграл "Детройт" — 6:3, а "Лос-Анджелес" с еще более крупным счетом победил "Монреаль" — 5:1. В последнем матче Адриан Кемпе сделал хет-трик. "Монреаль" проиграл шестой матч подряд, а "Лос-Анджелес" одержал третью кряду победу и возглавил Западную конференцию.

Тем временем Александр Овечкин вместе с другими игроками "Вашингтона" посетил академию ФБР, где выполнил специальное задание. Нападающему выдали таран и предложили выбить дверь. У Ови не сразу, но получилось. Понадобились четыре попытки.

Другие хоккеисты "Кэпиталс" попрактиковались в боевых единоборствах. Клуб надеется, что необычная экскурсия сплотит игроков и улучшит результаты команды. Сейчас "Вашингтон" занимает лишь девятое место в Восточной конференции.

В семи матчах текущего сезона Овечкин забросил девять шайб. Российский форвард является лучшим бомбардиром лиги.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Чемпионат НХЛ. ВИДЕО: Тарасенко пришил "Чикаго", Овечкин посетил академию ФБР

Три матча прошли ночью в чемпионате НХЛ . "Сент-Луис"...

Лига чемпионов: Московский ЦСКА проиграл "Базелю", Месси забил сотый гол в еврокубках

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА...

Американка заплатила 32 тысячи евро за день с Роналду (1)

Неизвестная жительница Калифорнии получила...

Форвард "Бостона" Хэйворд получил жуткую травму в первом матче чемпионата НБА

Новичок "Бостона" Гордон Хэйворд получил тяжелейшую...

Чемпионат НХЛ. Гиргенсонс получил травму, Радулов забил за "Даллас", Малкин приговорил "Рейнджерс"

В чемпионате НХЛ состоялись 11 матчей. Земгус Гиргенсонс...

TOP новостей

После получения писем из "Содры" тысячи людей задумались о будущей пенсии (70)

После получения писем из "Содры" тысячи людей...

Литва: с отправкой совместной бригады на Восток Украины надо повременить (60)

Литовские должностные лица считают, что пока...

Мэр Вильнюса думает об отставке с поста лидера Движения либералов (3)

В четверг с постов заместителя председателя Движения...

Избирательная кампания уже началась? Экономист Науседа предстал в новом амплуа (15)

Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...

Сейм Литвы одобрил поправки, позволяющие заочно судить главу Snoras (3)

В четверг Сейм Литвы принял предложенные президентом...