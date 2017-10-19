Гол и передача Владимира Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Чикаго" — 5:2. Российский нападающий стал третьей звездой матча. Заброшенная шайба стала для него 150-й в карьере.
Turning over the puck in the high slot to Vladimir Tarasenko is not the best idea. His 150th career goal. 3-0 #stlblues pic.twitter.com/iTmF9vWpMX— Cristiano Simonetta (@CMS_74_) October 19, 2017
"Торонто" на своей площадке уверенно обыграл "Детройт" — 6:3, а "Лос-Анджелес" с еще более крупным счетом победил "Монреаль" — 5:1. В последнем матче Адриан Кемпе сделал хет-трик. "Монреаль" проиграл шестой матч подряд, а "Лос-Анджелес" одержал третью кряду победу и возглавил Западную конференцию.
Тем временем Александр Овечкин вместе с другими игроками "Вашингтона" посетил академию ФБР, где выполнил специальное задание. Нападающему выдали таран и предложили выбить дверь. У Ови не сразу, но получилось. Понадобились четыре попытки.
FBI Agent @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/VIsd6Dm4rS— Washington Capitals (@Capitals) October 18, 2017
Другие хоккеисты "Кэпиталс" попрактиковались в боевых единоборствах. Клуб надеется, что необычная экскурсия сплотит игроков и улучшит результаты команды. Сейчас "Вашингтон" занимает лишь девятое место в Восточной конференции.
В семи матчах текущего сезона Овечкин забросил девять шайб. Российский форвард является лучшим бомбардиром лиги.
✋️ to ✋️ combat#ALLCAPS pic.twitter.com/CicecuiDMH— Washington Capitals (@Capitals) October 18, 2017
Чемпионат НХЛ. ВИДЕО: Тарасенко пришил "Чикаго", Овечкин посетил академию ФБР
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