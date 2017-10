Чемпионат НХЛ. ВИДЕО: Тарасенко пришил "Чикаго", Овечкин посетил академию ФБР

Гол и передача Владимира Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Чикаго" — 5:2. Российский нападающий стал третьей звездой матча. Заброшенная шайба стала для него 150-й в карьере.

Turning over the puck in the high slot to Vladimir Tarasenko is not the best idea. His 150th career goal. 3-0 #stlblues pic.twitter.com/iTmF9vWpMX— Cristiano Simonetta (@CMS_74_) October 19, 2017