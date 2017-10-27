Чемпионат НХЛ. Российский форвард Кучеров повторил рекорд "Тампы"

Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в домашнем матче с "Детройтом" (3:2). Россиянин набрал 19 результативных баллов (12+7) за 11 встреч с начала сезона. Помимо Кучерова, очки в каждом из 11 первых матчей набрал и его партнер по звену Стивен Стэмкос. Кучеров лидирует среди снайперов НХЛ, Стэмкос с 21 очком возглавляет гонку бомбардиров.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Аризону" со счетом 5:2. У победителей две шайбы забросил российский нападающий Павел Бучневич, который был признан второй звездой матча.

Два гола Евгения Дадонова помогла "Флориде" разгромить дома "Анахайм" — 8:3. "Вашингтон" со счетом 2:6 проиграл на выезде "Ванкуверу". У "Кэпиталс" первую шайбу в сезоне забросил российский форвард Евгений Кузнецов, которому ассистировал Александр Овечкин. Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров отдал голевую передачу.

Результаты других матчей дня: "Эдмонтон" — "Даллас" — 5:4, "Монреаль" — "Лос-Анджелес" — 0:4, "Оттава" — "Филадельфия" — 5:4, "Бостон" — "Сан-Хосе" — 2:1, "Миннесота" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 6:4, "Торонто" — "Каролина" — 3:6, "Питтсбург" — "Виннипег" — 2:1.