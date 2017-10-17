Чемпионат НХЛ. Российский форвард Кучеров переписал историю "Тампы"

"Тампа-Бэй" переиграла "Детройт" в единственном матче понедельника в регулярном чемпионате НХЛ — 3:2. У победителей две шайбы забросил российский нападающий Никита Кучеров, отличившийся в шестом матче подряд. За последние 30 лет так начинали только четыре хоккеиста.
Nikita Kučerovas ("Lightning") džiaugiasi pergale
© Reuters/Scanpix

"Тампа" повела 2:0 благодаря голам Тайлера Джонсона и Кучерова в первом периоде, но во второй трети матча "Детройт" отыгрался за счет точных бросков Джастина Абделькадера и Майка Грина. В третьем периоде Кучеров принес "Тампе" победу, сделав дубль. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 из 20 бросков.

Кучеров отличился во всех шести первых матчах — это клубный рекорд "Тампы". Вдобавок за последние 30 лет такой старт выдавали только три игрока: Стив Айзерман (1988/89, 6 голов), Марио Лемье (1992/93, 7 голов) и Кейт Ткачук (2008/09, 7 голов).

Кучеров занимает третье место среди лучших бомбардиров лиги и второе — среди снайперов. На счету россиянина 10 (7+3) очков.

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