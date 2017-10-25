Чемпионат НХЛ. Российская тройка растоптала "Каролину"

"Тампа" на выезде не оставила "Каролине" ни шанса — 5:1. Крпуная победа была одержана во многом благодаря российским хоккеистам. Михаил Сергачев забросил четвертую шайбу в сезоне. Еще по разу отличились Владислав Наместников и Никита Кучеров. Последний забил 11-й гол в сезоне и обошел Александра Овечкина в гонке лучших снайперов.

SERGACHEV GETS ANOTHER GOAL, CALLY GETS HIS FIRST GOAL OF THE YEAR, KUCH KEEPS THE POINTS STREAK ALIVE, LIGHTNING BEAT THE HURRICANES 5-1!!! pic.twitter.com/3fZoZ7RoYB— Dominik V (@domhunt18) October 25, 2017

"Лас-Вегас" выиграл седьмой матч из восьми. В очередной встрече "Голден Найтс" одолели "Чикаго" — 4:2. Российский форвард "Вегаса" Вадим Шипачев не попал в заявку — клуб отдал игрока в фарм-клуб.

Результативная передача Евгения Малкина в овертайме помогла "Питтсбургу" одолеть "Эдмонтон" — 2:1. "Баффало" обыграл "Детройт" — 1:0. Российский защитник Виктор Антипин отдал голевой пас на автора единственной шайбы Бенуа Пулио.

Результаты других матчей дня: "Филадельфия" — "Анахайм" — 2:6, "Нью-Йорк Айлендерс" — "Аризона" — 5:3, "Оттава" — "Лос-Анджелес" — 2:3, "Монреаль" — "Флорида" — 5:1, "Нэшвилл" — "Калгари" — 2:3, "Миннесота" — "Ванкувер" — 0:1, "Колорадо" — "Даллас" — 5:3.

В ночь на четверг пройдут два матча: "Сент-Луис" примет "Калгари", а "Коламбус" — "Баффало".