Чемпионат НХЛ. Российская тройка растоптала "Каролину"

"Тампа" на выезде не оставила "Каролине" ни шанса — 5:1. Крпуная победа была одержана во многом благодаря российским хоккеистам. Михаил Сергачев забросил четвертую шайбу в сезоне. Еще по разу отличились Владислав Наместников и Никита Кучеров. Последний забил 11-й гол в сезоне и обошел Александра Овечкина в гонке лучших снайперов.

SERGACHEV GETS ANOTHER GOAL, CALLY GETS HIS FIRST GOAL OF THE YEAR, KUCH KEEPS THE POINTS STREAK ALIVE, LIGHTNING BEAT THE HURRICANES 5-1!!! pic.twitter.com/3fZoZ7RoYB— Dominik V (@domhunt18) October 25, 2017