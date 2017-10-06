Чемпионат НХЛ: Овечкин начал с хет-трика

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов расстроили "Оттаву". В начале третьего периода "Вашингтон" уступал 1:3, и тогда за дело взялись нападающие из России: Овечкин всего за семь минут оформил хет-трик, а Кузнецов отдал партнеру три голевых паса. Благодаря результативной игре россиян "Вашингтон" не проиграл в основное время и затем победил по буллитам — 5:4. Решающий буллит реализовал Кузнецов. Овечкин стал первой звездой матча.
Career hat trick number 18 for Alex Ovechkin 🐐pic.twitter.com/aDrYZbs5k3— Def Pen Sports (@DefPenSports) October 6, 2017
"Питтсбург" начал сезон с двух неудач. После поражения от "Сент-Луиса" в овертайме (4:5) действующий обладатель Кубка Стэнли был разгромлен хоккеистами "Чикаго" — 1:10. Брэндон Саад сделал хет-трик, Райан Хартман забил гол и отдал четыре передачи. Российский форвард "Питтсбура" Евгений Малкин отметился результативным пасом, как и форвард "Чикаго" Артем Анисимов. "Питтсбург" впервые с 2003 года проиграл с разницей в 9 шайб.
"Баффало" по буллитам проиграл дома "Монреалю" — 2:3.
"Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке уступил "Колорадо" со счетом 2:4. Российский голкипер "лавин" Семен Варламов отразил 37 из 39 бросков и по праву был признан первой звездой матча.
Другие результаты игрового дня: "Бостон" — "Нэшвилл" — 4:3, "Детройт" — "Миннесота" — 4:2, "Анахайм" — "Аризона" — 4:3, "Лос-Анджелес" — "Филадельфия" — 2:0.
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