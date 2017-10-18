В чемпионате НХЛ состоялись 11 матчей. Земгус Гиргенсонс получил травму в игре против "Лас-Вегаса", Александр Радулов впервые забил за "Даллас", а Евгений Малкин принес "Питтсбургу" победу над "Нью-Йорк Рейнджерс".
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"Питтсбург" выиграл второй матч подряд, одолев "Рейнджерс" — 5:4. Гости к 14-й минуте повели 2:0, но во втором периоде хоккеисты "Нью-Йорка" забросили три шайбы и вышли вперед. Лишь усилиями Евгения Малкина "Питтсбургу" удалось не проиграть. Российский форвард приложил руку к четырем шайбам — на его счету три результативные передачи и победный гол в овертайме. Точным броском отметился и российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич, забросивший свою первую шайбу в сезоне.

"Баффало" проиграл в овертайме "Лас-Вегасу" — 4:5. В третьем периоде гостям удалось отыграть дефицит в три шайбы, но от поражения это "буйволов" не спасло. Земгус Гиргенсонс провел на льду всего две с половиной минуты. В одном из игровых моментов он попытался заблокировать бросок соперника и получил травму, но повреждение, к счастью, не слишком серьезное — уже в ближайшее время латвийский форвард вернется в строй.

"Нью-Джерси" у себя дома по буллитам обыграл "Тампу" — 5:4. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в седьмом матче подряд, но в серии буллитов свою попытку не реализовал. Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с "Торонто". В результате "Вашингтон" впервые в сезоне ушел со льда без гола. "Столичные" уступили со счетом 0:2.

Александр Радулов забросил первую шайбу за "Даллас", который победил "Аризону" со счетом 3:1. Гол и результативная передача Никиты Бурмистрова помогла "Ванкуверу" разгромить "Оттаву" — 3:0. "Коламбус" не без помощи Артемия Панарина обыграл "Виннипег" — 5:2. На счету российского форварда голевой пас.

Результаты других матчей дня: "Филадельфия" — "Флорида" — 5:1, "Нэшвилл" — "Колорадо" — 4:1, "Эдмонтон" — "Каролина" — 3:5, "Сан-Хосе" — "Монреаль" — 5:2. В ночь на четверг пройдут три матча.

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