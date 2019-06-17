"Челси" продал "Ювентусу" своего главного тренера Маурицио Сарри

В "Ювентусе" Сарри сменит Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона-2018/19 после завоевания восьмого подряд чемпионского титула.

По данным СМИ, "Ювентус" выплатит "Челси" компенсацию в 8 млн евро за переход Сарри, у которого действовал контракт до 2021 года.





Сарри возглавлял "Челси" с лета 2018 года и в сезоне сезоне-2018/19 привел команду к победе в Лиге Европы, однако в чемпионате Англии клуб в занял лишь третье место.

Ранее итальянец возглавлял "Наполи" (2015-2018) и в 2016 году признавался лучшим тренером чемпионата Италии.

На пост главного тренера "Челси" претендуют несколько специалистов, но фаворитом является бывший капитан команды 40-летний Фрэнк Лэмпард.