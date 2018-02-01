CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Как отмечается, в 28 случаях собранных доказательств недостаточно, чтобы установить нарушение антидопинговых правил соответствующими спортсменами. Поэтому санкции, наложенные на них, аннулируются, а их индивидуальные результаты, достигнутые на Играх в Сочи, восстанавливаются.

CAS подтвердил, что еще 11 спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, однако суд заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах 43 российских спортсменов. Комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом, занимавшаяся повторной проверкой допинг-проб россиян, взятых на Играх-2014, признала их виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировала их результаты на домашней Олимпиаде. В результате Россия лишилась 13 олимпийских наград и потеряла первое место в медальном зачете.

"Спорт-Экспресс" отмечает, что хотя CAS и оправдал многих спортсменов, решение о их допуске на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане будет принимать комиссия МОК.

CAS оправдал следующих спортсменов: Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все — бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева (все — лыжы), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все — коньки), Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все — хоккей), Ттьяна Иванова, Альберт Демченко (все — сани).

CAS не оправдал, но снял пожизненное отстранение с 11 россиян (им нельзя выступать на Играх в Пхенчхане, но можно на последующих Олимпиадах): Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин (все — бобслей), Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко (все — лыжи), Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок (все — хоккей).