В 2010 году Лэндис подал в суд на своего соотечественника и бывшего партнера по команде US Postal Service. Он утверждал, что Армстронг и его менеджеры обманывали правительство, получая деньги от почтовой службы США в качестве спонсорской помощи.

Позднее иск поддержало правительство США. Минюст страны посчитало, что Армстронг своими действиями нанес ущерб государственной почтовой компании US Postal — спонсору команды, за которую он выступал. Велогонщик применял допинг, что нарушало пункты спонсорского соглашения. Армстронгу грозил штраф до 100 млн долларов. Суд должен был начаться 7 мая.

Армстронг согласился заплатить 5 млн долларов, чтобы урегулировать иск со стороны федеральных властей, обвинивших его в мошенничестве. Адвокат Армстронга Эллиот Питерс рассказал, что данная ситуация положила конец всем судебным разбирательствам против Армстронга, которые начались в 2013 году — после того, как спортсмен публично признался, что употреблял допинг в течение профессиональной карьеры.

Сам Армстронг выразил радость по поводу того, что все разрешилось. "Теперь я могу продолжать жить дальше", — сказал бывший велогонщик. Армстронг не только выплатит компенсацию за отказ от судебного разбирательства, но и покроит судебные издержки Лэндиса на общую сумму в 1,65 млн долларов.

В 2012 году Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за применение запрещенных препаратов. После того, как он признался в употреблении допинга, все его результаты начиная с 1998 года были аннулированы. Велогонщик лишился всех своих титулов, в том числе семи побед на "Тур де Франс".