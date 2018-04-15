Британская газета при этом сообщает, что помимо ежегодных двух миллионов от Фергюсон получает по 100 тысяч фунтов за каждое публичное выступление или участие в деловых семинарах.

Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. За это время он завоевал с клубом 36 трофев, включая 13 чемпионатов и пять Кубков Англии, две Лиги чемпионов УЕФА, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В общей сложности Фергюсон провел 810 матчей в качестве главного тренера "МЮ". После завершения тренерской карьеры шотландец вошел в совет директоров "МЮ" и стал его послом.