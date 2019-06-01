Бывший футболист "Арсенала" и "Реала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему было 35 лет. О гибели футболиста сообщается в твиттере клуба "Севилья", за который он ранее выступал.
Jose Antonio Reyesas
© AFP / Scanpix


"Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром", — сказано в сообщении клуба.

Хосе Антонио Рейес — воспитанник испанского клуба "Севилья". В разное время выступал за "Арсенал", "Реал Мадрид", "Атлетико". Последним его клубом был "Эстремадура".

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