Бывший футболист "Арсенала" и "Реала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 июня 2019 г.
"Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром", — сказано в сообщении клуба.
Хосе Антонио Рейес — воспитанник испанского клуба "Севилья". В разное время выступал за "Арсенал", "Реал Мадрид", "Атлетико". Последним его клубом был "Эстремадура".
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