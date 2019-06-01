Бывший футболист "Арсенала" и "Реала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 июня 2019 г.



"Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром", — сказано в сообщении клуба.

Хосе Антонио Рейес — воспитанник испанского клуба "Севилья". В разное время выступал за "Арсенал", "Реал Мадрид", "Атлетико". Последним его клубом был "Эстремадура".