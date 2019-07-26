Бывшая супруга центрового Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лоренцена Райта Шерра Райт получила 30 лет тюрьмы за соучастие в предумышленном убийстве своего благоверного, в котором она призналась спустя девять лет после произошедшего.
Lorenzenas Wrightas (kairėje) ir Glenas Davisas
© AFP / Scanpix

Лоренцен Райт был найдем мертвым в июле 2010 года в лесном массиве неподалеку от дома бывшей жены в Мемфисе, на теле 34-летнего атлета были многочисленные огнестрельные ранения.

Следствие выяснило, что Шерра давно планировала убийство Лоренцена ради получение страховых выплат в размере 1 миллиона долларов. После первой неудачной попытки она уговорила помочь ей некого Билли Тернера, с которым баскетболист ходил вместе в церковь.

Статьи по теме:
Стрельба на параде в честь чемпионов НБА: десятки пострадавших и потерянный ребенок  (1)
Растроганный Волков поклонился Литве: подобного чувства я не испытывал ни в одной стране  (7)

Как сообщает New York Post, Шерра пошла на сделку с прокурором и признала вину.

По итогам судебного заседания оба подсудимых были признаны виновными в убийстве первой степени, Райт получила 30-летний срок. Через 9 лет у нее будет возможность получить условно-досрочное освобождение.

Лоренцен Райт провел 793 матча в НБА за клубы "Лос-Анджелес Клипперс" (1996-1999), "Атланта" (1999-2001, 2006-2008), "Мемфис" (2001-2006), "Сакраменто" (2008) и "Кливленд" (2008-2009).

NEWSru.com
Статьи по теме:

Форвард "Бостона" Хэйворд получил жуткую травму в первом матче чемпионата НБА

Новичок "Бостона" Гордон Хэйворд получил тяжелейшую...

Спорт в мире

Бывшая жена игрока НБА Лоренцена Райта спустя девять лет призналась в его убийстве

Бывшая супруга центрового Национальной баскетбольной...

Мария Ласицкене первой из россиянок возглавила рейтинг лучших легкоатлеток мира (1)

Прыгунье в высоту Марии Ласицкене первой среди...

Российский боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя (3)

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США на...

Месси оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель...

Прокуратура в США освободила Роналду от обвинений в изнасиловании (1)

Предполагаемое изнасилование было совершено еще в 2009...

TOP новостей

На литовское взморье едут толпы людей: за последние номера просят сотни евро (71)

Праздник моря и благоприятный прогноз синоптика...

Щедрый июнь: какие работодатели в Литве выплатили впечатляющие зарплаты? (2)

Новейшие данные Фонда социального страхования ("Содры")...

Вице-министр рассказал, что поможет победить нищету в Литве: уплаченные налоги, профсоюзы и инвестиции (7)

После того, как Департамент статистики Литвы сообщил,...

Экономист назвал настоящую причину нищеты в Литве (28)

В Литве за чертой бедности в прошлом году в Литве жили...

Экономист Swedbank: рассказы о росте нищеты в Литве - россказни (28)

Старший экономист банка Swedbank в Литве уверяет, что...