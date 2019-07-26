Лоренцен Райт был найдем мертвым в июле 2010 года в лесном массиве неподалеку от дома бывшей жены в Мемфисе, на теле 34-летнего атлета были многочисленные огнестрельные ранения.
Следствие выяснило, что Шерра давно планировала убийство Лоренцена ради получение страховых выплат в размере 1 миллиона долларов. После первой неудачной попытки она уговорила помочь ей некого Билли Тернера, с которым баскетболист ходил вместе в церковь.
Как сообщает New York Post, Шерра пошла на сделку с прокурором и признала вину.
По итогам судебного заседания оба подсудимых были признаны виновными в убийстве первой степени, Райт получила 30-летний срок. Через 9 лет у нее будет возможность получить условно-досрочное освобождение.
Ex-wife pleads guilty in murder of former NBA hoopster Lorenzen Wright https://t.co/H2rgLsrWmV pic.twitter.com/MdJU9dVfg0— New York Post (@nypost) July 25, 2019
Лоренцен Райт провел 793 матча в НБА за клубы "Лос-Анджелес Клипперс" (1996-1999), "Атланта" (1999-2001, 2006-2008), "Мемфис" (2001-2006), "Сакраменто" (2008) и "Кливленд" (2008-2009).
Бывшая жена игрока НБА Лоренцена Райта спустя девять лет призналась в его убийстве
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