"Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года", — заявила телеведущая.

Бузова отметила, что умеет мотивировать и способна устроить переворот в российском футболе. Она также добавила, что с симпатией относится к московскому "Спартаку".

В 2012 году телеведущая вышла замуж за полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. В декабре 2016 года они развелись.

Как уже сообщалось, ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.