"Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года", — заявила телеведущая.
Оставлю это здесь 💣 мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно 😝 Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус ❤💟 Квинси Промес недавно в интервью заявил, что #малополовин одна из его любимых песен 💣 Не зря я болею за @19samedov84 из «Спартака» 🔴⚪️ все складывается 🤣Кстати, мне идёт ваша форма 🥋 Ну вот я и поняла чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба 😂🤪🤗 а там не далеко и до тренера «Сборной России» 😈🧐 Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года 😈🙈😂 А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, утроим сейчас с вами переворот в футболе России ⚽ Поверьте, а мотивировать я умею 🤙🏻 🚀🚀🚀 P.S. И спасибо автору 😘 не знаю кто вы, но мне очень приятно 🤙🏻
Бузова отметила, что умеет мотивировать и способна устроить переворот в российском футболе. Она также добавила, что с симпатией относится к московскому "Спартаку".
В 2012 году телеведущая вышла замуж за полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. В декабре 2016 года они развелись.
Как уже сообщалось, ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.
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