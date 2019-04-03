"Брызнули чем-то в лицо": на комментатора Василия Уткина напали в Москве

Нападение произошло, когда Уткин выходил из московского спорткомплекса "Локо-Спорт", где проходят тренировки футбольной команды журналиста "Эгриси". "Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать", — объяснил Уткин.

По словам журналиста, нападавший брызнул ему в лицо каким-то веществом из баллончика и скрылся. Личность нападавшего до сих пор не установлена.

"Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из "Локо-Спорт", у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон — для отчетности, — предположил Уткин. — Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах".

Уткин считает, что нападавший использовал слезоточивое вещество "Черемуха". "Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила", — рассказал журналист.

Чуть позже Уткин успокоил коллег, написав, что с ним все в порядке, и сообщил, что он знает, кто мог совершить нападение.

"Меня припугнули. Нет сомнений, кто", — написал журналист, добавив, что "может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть".

Уткин посоветовал посмотреть последний выпуск "Футбольного клуба" на своем канале в YouTube, чтобы понять, о ком идет речь.

Судя по всему, Уткин намекает на футбольного агента Алана Агузарова и тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В своей передаче 18 марта журналист предположил, что тренер сборной России влияет на карьеры футболистов через своего юриста и агента Агузарова, который торгует спортсменами, чья рыночная стоимость искусно завышается Черчесовым.

Уткин не первый раз подвергается нападению. В 2001 году неизвестный дважды ударил комментатора отверткой в спину. Личность нападавшего установить не удалось. Уткин предположил, что нападение мог совершить фанат московского "Спартака", который не раз подвергался критике со стороны комментатора.