Журналистка вела репортаж, но неожиданно к ней подбежал один из фанатов и попытался поцеловать ее в щеку. Девушка успела уклониться от назойливого парня и отчитала его прямо перед камерой в прямом эфире.

"Не делай этого! Никогда больше так не делай. ОК? Я не разрешала этого. Это невежливо и неправильно. Никогда так не делай! — закричала она.

Журналистка заявила, что за время работы на ЧМ-2018 уже второй раз попала в неловкую ситуацию. Она недоумевает, по какой причине мужчины так себя ведут по отношению к женщинам.

Neste domingo, o #Fantástico falou sobre os casos de assédio que tem acontecido na Copa do Mundo. Abaixo, a gente mostra um deles, que ocorreu com a repórter Júlia Guimarães. A bronca dada por ela ao engraçadinho, fica como recado: "Não faça isso!" https://t.co/XYlBMSCVEm pic.twitter.com/tERPgTzkZy— Fantástico (@showdavida) June 25, 2018

"В России это уже второй случай с моим участием. Первый был перед матчем Египет — Уругвай. Это ужасно. Я чувствую себя беспомощной и уязвимой. На этот раз я дала отпор, но жаль, что люди не понимают: они не имеют права так себя вести", — цитирует Джулию Globo Esporte.

Джулия Гимарайнш — вторая жертва домогательств в прямом эфире на ЧМ-2018. Ранее подобный случай произошел с журналисткой Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран и тоже в прямом эфире. Девушка вела репортаж, и в кадр ворвался разгоряченный российский болельщик, который схватил ее за грудь и поцеловал в щеку.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow. The incident can be seen here (00:13). Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es— DW Sports (@dw_sports) June 20, 2018

Позже болельщик извинился перед журналисткой и объяснил, что "оказался в ситуации, которая была неверно интерпретирована". "Я поспорил с другом, что смогу поцеловать в щечку репортера во время прямого эфира. Неподалеку я увидел репортера — это оказалась Жюльет. Я подождал, пока начнется прямой эфир, подбежал, поцеловал ее и быстро покинул кадр", — объяснил Руслан. — Поднялась шумиха вокруг этого недоразумения, и неудачная шутка с поцелуем в щечку переросла в сексуальное домогательство".