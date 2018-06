Журналистка вела репортаж, но неожиданно к ней подбежал один из фанатов и попытался поцеловать ее в щеку. Девушка успела уклониться от назойливого парня и отчитала его прямо перед камерой в прямом эфире.

"Не делай этого! Никогда больше так не делай. ОК? Я не разрешала этого. Это невежливо и неправильно. Никогда так не делай! — закричала она.

Журналистка заявила, что за время работы на ЧМ-2018 уже второй раз попала в неловкую ситуацию. Она недоумевает, по какой причине мужчины так себя ведут по отношению к женщинам.

"В России это уже второй случай с моим участием. Первый был перед матчем Египет — Уругвай. Это ужасно. Я чувствую себя беспомощной и уязвимой. На этот раз я дала отпор, но жаль, что люди не понимают: они не имеют права так себя вести", — цитирует Джулию Globo Esporte.

Джулия Гимарайнш — вторая жертва домогательств в прямом эфире на ЧМ-2018. Ранее подобный случай произошел с журналисткой Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран и тоже в прямом эфире. Девушка вела репортаж, и в кадр ворвался разгоряченный российский болельщик, который схватил ее за грудь и поцеловал в щеку.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.

The incident can be seen here (00:13).

Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es— DW Sports (@dw_sports) June 20, 2018