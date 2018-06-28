Журналистка бразильского канала Globo/SporTV Джулия Гимарайнш находилась в прямом эфире, когда российский болельщик попытался поцеловать ее. Данный инцидент произошел в Екатеринбурге перед матчем второго тура группового этапа ЧМ-2018 Япония — Сенегал.
© RIA/Scanpix

Журналистка вела репортаж, но неожиданно к ней подбежал один из фанатов и попытался поцеловать ее в щеку. Девушка успела уклониться от назойливого парня и отчитала его прямо перед камерой в прямом эфире.

"Не делай этого! Никогда больше так не делай. ОК? Я не разрешала этого. Это невежливо и неправильно. Никогда так не делай! — закричала она.

Журналистка заявила, что за время работы на ЧМ-2018 уже второй раз попала в неловкую ситуацию. Она недоумевает, по какой причине мужчины так себя ведут по отношению к женщинам.

России это уже второй случай с моим участием. Первый был перед матчем Египет — Уругвай. Это ужасно. Я чувствую себя беспомощной и уязвимой. На этот раз я дала отпор, но жаль, что люди не понимают: они не имеют права так себя вести", — цитирует Джулию Globo Esporte.

Джулия Гимарайнш — вторая жертва домогательств в прямом эфире на ЧМ-2018. Ранее подобный случай произошел с журналисткой Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран и тоже в прямом эфире. Девушка вела репортаж, и в кадр ворвался разгоряченный российский болельщик, который схватил ее за грудь и поцеловал в щеку.

Позже болельщик извинился перед журналисткой и объяснил, что "оказался в ситуации, которая была неверно интерпретирована". "Я поспорил с другом, что смогу поцеловать в щечку репортера во время прямого эфира. Неподалеку я увидел репортера — это оказалась Жюльет. Я подождал, пока начнется прямой эфир, подбежал, поцеловал ее и быстро покинул кадр", — объяснил Руслан. — Поднялась шумиха вокруг этого недоразумения, и неудачная шутка с поцелуем в щечку переросла в сексуальное домогательство".

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