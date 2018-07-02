Бразилия после победы над Мексикой в 1/8 финала стала рекордсменом по голам

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 51-й минуте Неймар замкнул фланговый прострел Виллиана, а в концовке отдал голевой пас на Фирмино, который отличился всего через две минуты после выхода на замену. Голкипер бразильцев Алисон в третьем матче подряд сохранил ворота на замке — после гола швейцарца Стивена Цубера он не пропустил на турнире ни одного мяча.
Неймар забил шестой мяч на чемпионатах мира и сравнялся по этому показателю со своими соотечественниками Бебето и Роберто Ривеллино. Для этого ему понадобилось сделать 38 ударов. Лионелю Месси для достижения этой отметки потребовалось 67 ударов, а Криштиану Роналду — 76.
После матча 1/8 финала сборная Бразилии единолично возглавила список команд с наибольшим количеством забитых мячей за всю историю чемпионатов мира (228). Ранее пентакампеоны делили первое место с Германией.
Рио-де-Жанейро ликует уже сейчас🙌#BRAMEX pic.twitter.com/WgqCqujX0C— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 2, 2018
Бразильцы одержали третью победу со счетом 2:0 на ЧМ-2018 и присоединились к Уругваю, Франции, России и Хорватии в 1/4 финала. Сборная Мексики, проиграв в России второй матч кряду, прекратила борьбу — команда в седьмой раз подряд (!) завершила чемпионат мира в первом раунде плей-офф.
Вообще, 2 июля — не самый удачный день для сборной Мексики. Команда уже во второй раз проиграла и вылетела из турнира в этот день. На ЧМ-1950 мексиканцы потерпели поражение от сборной Швейцарии со счетом 1:2.
Сборная Бразилии проводила 25-й мяч под руководством Тите. За это время она пропустила всего шесть голов. В 1/4 финала Бразилия сыграет с победителем матча Бельгия — Япония, который состоится позднее в понедельник в Ростове-на-Дону. Четвертьфинал с участием бразильцев пройдет 6 июля в Казани.
1/8 финала
Бразилия — Мексика — 2:0 (0:0)
Голы: Неймар 51. Роберту Фирмино 88.
Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Филипе Луис, Виллиан (Маркиньюс, 90+1), Каземиро, Паулиньо (Фернандинью, 80), Коутиньо (Роберто Фирмино, 86), Неймар, Габриэл Жезус.
Мексика: Очоа, Альварес (Х.дос Сантос, 55), Айяла, Сальседо, Гальярдо, Маркес (Лаюн, 46), Гуардадо, Эррера, Лосано, Эрнандес (Хименес, 60), Вела.
Предупреждения: Альварес 38. Филипе Луис 43. Эррера 55. Каземиро 59. Сальседо 77. Гуардадо 90+2.
Судьи: РОККИ, Ди Либераторе, Тонолини (все — Италия).
2 июля. Самара. "Самара Арена". 41 970 зрителей.
Владение мячом: 46% — 54%
Удары (в створ): 21 (10) — 13 (1)
Угловые: 8 — 7
Фолы: 6 — 18
Офсайды: 0 — 2
Передачи (точные): 381 (305) — 404 (333)
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