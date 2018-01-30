Об этом сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Анатолий Стромский.
"Бьорндален отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, которая была у биатлонистов. Благодарим МОК, что помог нашей федерации и что знаменитый биатлонист будет присутствовать на Играх", - приводит слова Анатолия Стромского БЕЛТА.
Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не смог отобраться в качестве атлета на седьмую для себя Олимпиаду в составе команды Норвегии.
Белорусская федерация биатлона выступила с инициативой пригласить 44-летнего ветерана на Игры в составе своей делегации для оказания помощи в подготовке его супруги Дарьи Домрачевой, которая выступит в Пхенчхане.
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