Об этом сообщил генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Анатолий Стромский.

"Бьорндален отправится в Пхенчхан в составе белорусской делегации за счет тренерской квоты, которая была у биатлонистов. Благодарим МОК, что помог нашей федерации и что знаменитый биатлонист будет присутствовать на Играх", - приводит слова Анатолия Стромского БЕЛТА.

Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален не смог отобраться в качестве атлета на седьмую для себя Олимпиаду в составе команды Норвегии.

Белорусская федерация биатлона выступила с инициативой пригласить 44-летнего ветерана на Игры в составе своей делегации для оказания помощи в подготовке его супруги Дарьи Домрачевой, которая выступит в Пхенчхане.